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我首艘具區域防空火力小型艦 海軍「塔江艦」9日成軍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍首艘沱江級量產艦「塔江艦」（PGG619）預定本月9日在蘇澳軍港正式舉行成軍儀式。記者洪哲政/攝影
海軍首艘沱江級量產艦「塔江艦」（PGG619）預定本月9日在蘇澳軍港正式舉行成軍儀式。記者洪哲政/攝影

海軍首艘沱江級量產艦「塔江艦」（PGG619）月前完成海軍接收的交艦儀式後，現在預定本月9日在蘇澳軍港正式舉行成軍儀式，屆時邀請蔡總統主持。塔江艦將編入131艦隊擔負各項戰備巡弋任務。

塔江艦是在7月27日完成交艦儀式後，陸續完成海上載台、戰系以及飛彈戰術模擬射擊測試。9日將與第二艘FMLB-2快速布雷艇於蘇澳軍港舉行成軍暨交艇典禮。

塔江艦滿載排水量約685噸，配備3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達；電戰系統搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統；武裝則有76公厘主砲、Mk15方陣快砲，同時搭配海劍二型防空飛彈、雄風二、三型超音速反艦飛彈。國防部曾表示塔江艦是國軍首艘具區域防空火力的小型艦。

同時將交艦的第二艘FMLB-2快速布雷艇，滿載船速14節、滿載排水量347噸、配備中科院研發的自動化布雷系統。

塔江 飛彈 海軍

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