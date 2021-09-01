台灣國防部：共軍具癱瘓台灣防空能力 專家稱不至於「全面摧毀」

台灣國防部31日公布民國110年（2021年）「中共軍力報告書」，報告指出中國透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，已「全盤掌握台灣軍事動態及完善戰場經營」。

報告書寫道，中共解放軍結合中國「北鬥衛星」全時域定位，掌控台灣四周巴士海峽、南海、東海及釣魚台列嶼外籍機、艦動態，並在臺海周邊海、空域常態部署電偵機（艦）、無人機、情報船、科研船實施偵巡，實時監控台方動態。

在通資電作戰能力方面，國防部指出，中共現階段已具備對第一島鏈以西區域軟殺、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的能力。

「軟殺」與「硬殺」為電子作戰術語，軟殺指針對通信、雷達系統使用波頻進行干擾；硬殺則是實質上破壞或者是殺傷敵人的系統，如利用雷射、飛彈破壞敵方電子系統等。

在聯合威懾方面，報告書提到，共軍藉由軍事與非軍事對台侵擾手段，如共機頻繁侵入台灣西南空域、東沙島周邊進行針對性演練、抽砂船違法作業等，並加大在台灣周邊海、空域演訓力度，打造彷台設施軍事基地遂行對抗訓練，併用網軍遂行認知作戰，全面性遂行文攻武嚇。

在評估中國可能的對台作戰時，共軍登陸台灣的能力是關鍵重點之一。去年度報告書指，中共受限運輸載具及後勤支援缺乏問題，「現階段尚未完全具備大規模登陸作戰能力」；今年度報告雖指運輸載具、後勤支援不足仍是問題，但也特別提及，中共持續列裝各型海空戰略投送能量，並加速對台「多維雙超」、「立體登陸」作戰能量，將中共空降、機降部隊也列入考量。

此外，報告書也提及中共航母的戰力評估，指中共「山東艦(CV-17)」、「遼寧艦(CV-16)」戰力磨合生成；2025年後「003」航艦將撥交服役，中國大陸「區域拒止」及「反介入」能力將日趨完備。

專家：「短暫癱瘓」並非「全面摧毀」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向德國之聲表示，這份報告書客觀呈現了中共當前的軍事實力。

蘇紫雲說：「中國已是全球第二大太空國家，擁有395顆衛星，其中多數用於軍事用途。目前中國衛星可達到每兩小時經過台灣上空一次，可實時掌控台灣動態。此外，解放軍還有可進行電波干擾的空軍運8、運9電戰機，以及可進行精准攻擊的彈道飛彈、巡弋飛彈等系統，軍事實力進展快速。」

然而，蘇紫雲認為，解放軍只是初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的能力，但短暫癱瘓不等於全面摧毀，美國、日本若前來援助，也不至於受中方電戰影響。

「解放軍具備區域戰爭的能力，但整體實力還不足應付更大規模的戰事，但整個台灣社會都必須嚴肅看待戰爭的威脅。」蘇紫雲說。

台灣軍方目前也在籌建遠程打擊戰力，籌獲包括「雄昇飛彈」等台製、美製六大長程遙攻彈種。國防部則在「五年兵力整建及施政計畫報告」提及國軍反制作為，將籌購野戰通訊系統（FICS）、機動數位微波系統、精進地面指管通情監偵系統（C4ISR）等投入資電作戰。

台灣政府26日時宣布明年度國防預算為新台幣3726億元（約美金133億元），創下歷年新高。該預算也包含多筆美國軍購案及「潛艦國造」的計劃。

台灣總統蔡英文31日在一論壇上致詞時表示，台灣將致力和區域行為者合作，不會將安全伙伴的協助視為理所當然。她強調台灣將努力和鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事沖突。

蔡英文說：「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

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