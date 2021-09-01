海軍明年派員赴歐美執行「潛艦國造」紅區裝備駐廠任務

海軍委託台船生產製造潛艦，目前船殼製造正陸續進行船殼焊接組裝，艦艏魚雷管與艦內許多設施都需要在船殼打洞穿越，總計潛艦船殼必須打出108個洞，最大的洞，當然是艦艏六個魚雷管穿越的孔洞，透過這六個洞，才能夠朝前方發射魚雷，其他大大小小不同功能的洞，全部總計108個，台船最近開始以鋼板試驗打洞，以免施工錯誤造成船殼損壞，台船必須在正式施工前，確保施工技術與機具萬無一失，才會進入正式施工程序。

2021-09-01 11:28