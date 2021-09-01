海軍明年派員赴歐美執行「潛艦國造」紅區裝備駐廠任務
國防部曾宣示「潛艦國造」原型艦（IDS）所需包括「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」及「輔助裝備系統」等107項紅區裝備，現已全數取得輸出許可。海軍司令部明年起開始派員進駐美國、歐洲等裝備生產國執行駐廠任務，研習相關裝備操作、保養與修護技術。
111年國防預算案昨送至立法院待審，內容披露，包括M1A2T戰車、海馬斯多管火箭、M109A6戰車等對美軍售案，陸軍明年將首度派員赴美參與系統專案管理會議；空軍明年則首度赴美參加愛國者工程勤務會議。
而由於潛艦國造將進入裝備系統整合階段，預算案顯示，海軍明年開始派員前往美國及歐洲，執行「潛艦國造國外裝備駐廠」業務，檢派專責人員研習國外採購主要裝備的操作、保養與修護技術。
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