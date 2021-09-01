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國防部全民防衛動員署首編預算 新建案採購這項裝備

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
全民防衛動員署首年預算，新投資1億9245萬1000元預算，計畫在111-115年之間，進行40套國軍UHF（地）艦對空通信機換裝。該裝備陸軍已在換裝，動員署成立後，首納入換裝範圍。研判提供後備部隊使用。圖／軍聞社
全民防衛動員署首年預算，新投資1億9245萬1000元預算，計畫在111-115年之間，進行40套國軍UHF（地）艦對空通信機換裝。該裝備陸軍已在換裝，動員署成立後，首納入換裝範圍。研判提供後備部隊使用。圖／軍聞社

行政院昨（31）日公布「國防部全民防衛動員署組織法」，自111年1月1日施行。國防部隨即將111年國防預算案送交立法院朝野立委，首度編列「國防部全民防衛動員署」預算，額度達2億5841萬6000元；該署投資新裝備採購，即耗資1億9245萬1000元預算，換裝40套國軍UHF（地）艦對空通信機。

行政院昨日公布110年6月9日修正公布之「國防部組織法」第2條、第6條、第8條條文、「國防部參謀本部組織法」第2條條文及同日制定公布之「國防部全民防衛動員署組織法」，自111年1月1日施行。

相關條文是將及資通電軍指揮部納為國防部直屬部隊，並載明國防部管轄全民防衛動員署，條文註明該署負責軍事動員事項之規劃、核議、執行與行政院與所屬機關（構）、直轄市及縣（市）政府全民防衛動員事項之協助等。

國軍111年度國防預算案首度編列明年1月1日將成立的「國防部全民防衛動員署」預算，額度達2億5841萬6000元，初步均延續原後備指揮部所執行相關業務，明年將派員赴美觀摩動員業務。

全民防衛動員署首年預算，新投資1億9245萬1000元預算，計畫在111-115年之間，進行40套國軍UHF（地）艦對空通信機換裝。該裝備各軍種已換裝數年，動員署成立後，首納入換裝範圍。研判提供後備部隊使用，強化聯合作戰機制。

國防部 行政院 國軍

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