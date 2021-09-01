陸軍111年計畫採購十二套高空滲透用「精準空投傘具」

國軍明年新建案的軍事投資，包括陸軍計畫耗資一億九千五百八十八萬六千元採購十二套「精準空投傘具」。陸軍司令部說，裝備是協力各航空旅野戰基地建立、跨區增援快反制變、應援重要目標之用。

據了解，空投傘是搭配陸軍涼山特勤隊高空滲透人員使用，外離島若被圍困，傘具將可在敵防空射程外，從高空將補給品投出，精準滑翔著陸於投落場，每頂傘掛一具空投包可承載兩千兩百磅、約一噸重補給品。

此外，陸軍建新案採購130套狙擊手專用輔助設備，由陸軍統籌建案配發各軍，預算5億8466萬1000元，執行期程111-112年。

另陸軍積極補充基層武器，編列4億2889萬1000元預算，將採購2060挺班用機槍；另編1億5739萬3000元，採購87門120公厘迫擊砲。兩案執行期程均為111-115年。

此外，陸軍新建「新型目獲雷達系統」據信是採用中科院蜂眼雷達，預算32億4749萬8000元，執行期程爲111-115年。

此外，國軍111年度國防預算案也首度編列明年一月一日將成立的「國防部全民防衛動員署」預算，額度達兩億五千八百四十一萬六千元，初步均延續原後備指揮部所執行相關業務，明年將派員赴美觀摩動員業務。

全民防衛動員署計劃以1億9245萬1000元預算，在111-115年之間，進行40套國軍UHF（地）艦對空通信機換裝。