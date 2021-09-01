F-16V戰機衝出跑道 空軍取消1日戰備道起降全兵力預演

一架參演國軍漢光卅七號演習實兵驗證「佳冬戰備道啟用」操演的F-16B雙座型戰機，今晨在屏北機場預演降落時衝出跑道，機頭甚至插進土中。據了解，這架戰機是業經性能提升的雙座型F-16V戰機，而因發生這起事故，空軍原訂明（1）天舉行的全兵力預演也暫時取消。

空軍參謀長黃志偉昨日表示，駕機的兩名中校飛行員沒有受傷，戰機機首、起落架輕微損害，可以修復，空軍已組成專案小組調查事件原因。而此事件如確認為個案的話，後續漢光實兵操演所有操作仍將按原來規劃，正常進行演練。

空軍司令部昨日發布新聞稿表示，花蓮基地一架編號6829的F-16戰機，今日上午6時32分於屏北機場執行戰備道起降演練，降落戰備道末端滑出道面，經檢查人員均安、飛機輕損，詳細原因由專案小組調查中。

空軍對外僅說明這架擔任「操演預備機」的戰機為F-16B型戰機，但據了解，實際上此機是經性能提升的雙座型F-16V。事故發生後，空軍已取消原訂明日清晨原定由空軍司令熊厚基南下親校的全兵力預演行程，空軍內部將召開檢討會研討肇因。而這已是性能提升的F-16V型戰機近期第二度發生意外，月前一架F-16V單座機疑因人為疏失造成戰機升空後座艙罩脫落，被外界視為國際間同型機首件案例，戰機衝出跑道造成機頭埋入土中，同樣是同型機首例。