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海軍爆婚外情繞一圈調回同地「繼續不倫」 艦指部開鍘

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海軍銘傳艦男女軍士官不倫 艦指部：各記兩大過檢討汰除

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍派里級巡防艦PFG-1112 銘傳艦。記者劉學聖／攝影
海軍派里級巡防艦PFG-1112 銘傳艦。記者劉學聖／攝影

海軍一級作戰艦「銘傳艦」傳出有男女軍士官婚外情「不倫」案，海軍艦隊指揮部今天表示，經掌握具體事證後，已將兩人各記「大過兩次」，檢討汰除。

周刊報導，已婚的銘傳艦喻姓中校同艦蕭姓女下士傳出婚外情，兩人在艦上暗通款曲，休假時還毫不避諱牽手逛街、開房間，喻妻找上蕭理論，竟遭反嗆。同袍們看不下去，舉證向司令部檢舉，2人雖被記過調職，但1個多月後又被調回高雄，繼續不倫。同袍痛批海軍輕縱，等於變相鼓勵外遇，讓循規蹈矩的官士兵無法接受。

對此，海軍艦隊指揮部今天表示，該部109年12月掌握喻姓中校與蕭姓女下士疑似違反性別分際，即實施行政調查，但無具體事證，單位以不當行舉造成誹議，致有損軍譽，分別核予「記過兩次」及「記過乙次」處分，同時調離原職務。

指揮部表示，110年8月艦指部掌握具體事證，經調查屬實，各核予「大過兩次」重懲並檢討汰除。

艦隊指揮部表示，軍紀維護為國軍要求重點，為貫徹「嚴考核、嚴淘汰」政策，艦指部對所屬違犯重大軍紀斲傷軍譽官兵，均嚴懲不貸，並無媒體報導「海軍輕縱」情節。將持續加強官兵軍法紀及性別教育，並納為案例宣教，以防範類案肇生。

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