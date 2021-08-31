共軍電戰力具癱瘓我作戰體系能力？戰略學者：非壓倒性優勢

國防部研判共軍已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊能力，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，研判共軍還無法真正具備壓倒性的優勢，但確實已將這方面列為整建的重點，希望在2027年後可具備一定程度的優勢，並在2030至2035年之間達到具壓倒性優勢的目標。

國防部今日公布「一百一十年中共軍力報告書」，内容首度揭露，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我威脅甚鉅。

揭仲表示，在共軍關於武力犯台的論述中，認為此一作戰將不可避免地受到「國際政治與外交鬥爭的制約」，特別是「強敵軍事干預」；而周邊某些與中共有領土和海洋權益糾紛的國家，也可能藉機提出無理要求或挑起事端，邊境地區民族分裂勢力也可能「與境外反動勢力相互勾結」，引發一系列的連鎖反應。因此，共軍將力求速戰速決，透過一場快速的決定性作戰，避免為各種干涉、強敵軍事干預與影響提供更多的機會，是「降低連鎖反應的有效舉措」。而為了「速戰速決」，就必須力爭於最短時間內達成瓦解我軍有組織抵抗的效果。

揭仲指出，共軍的論述強調，要能在最短時間內瓦解我軍的有組織抵抗，最好的方式不是大規模的殺傷，而是透過網路資電作戰等軟硬殺手段，結合遠距精準彈藥打擊，讓我軍的C4ISR體系和重要節點在啓戰後不久即陷入癱瘓，以便在作戰行動展開後不久，就能奪取戰場周邊局部的海空優勢，並開闢安全的海上與空中走廊，盡快投入地面部隊，直接奪取台灣本島重要的目標。

不過，揭仲也同意國防部的評估，即共軍目前是「初步」具備癱痪我防空、制海及反制作戰體系之能力，研判還無法真正具備壓倒性的優勢；但共軍已將這方面列為整建的重點，希望在2027年後可具備一定程度的優勢，並在2030至2035年之間達到具壓倒性優勢的目標。