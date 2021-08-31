共軍電戰力能癱瘓我作戰體系？蘇紫雲：共軍以敵為師

國防部研判共軍已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊能力，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，結合公開資料綜合研判，國防部應是要凸顯中共在硬體數量、電戰裝備性能、精準導引彈藥，已具備打一場區域戰爭的能量。

國防部今日公布「一百一十年中共軍力報告書」，內容首度揭露，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我威脅甚鉅。

蘇紫雲表示，相較以往報告分析中共已初步具備「癱瘓我防空、制海、反制作戰體系」，今年報告則強調中共軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，已擴及「第一島鏈以西」。若結合公開資料綜合研判，應是凸顯中共在硬體數量、電戰裝備性能、精準導引彈藥已具備打一場區域戰爭的能量。

他表示，中共制電磁權極度重視與快速發展，可由其擾台的運8/9高薪系列特種機的電子偵查、干擾機不斷更新的陣列天線、全向天線等可反推其可能具備的電子信號蒐集能力。而另一「代表作」則為殲-16D(D為漢語拼音「電」縮語)，類似美軍EA-18電子壓制機的角色。

蘇紫雲表示，共軍主要是以敵為師，學習美軍經驗。此外則是實際的慘痛戰訓，1996年台海飛彈危機時，其沿岸重要雷達遭到美軍電戰機的干擾，雷達螢幕都成為「雪花」一片。

蘇紫雲指出，中共現行的電戰能力大致分為電磁頻譜攻防的軟殺、以及反輻射飛彈等精準彈藥進行實體攻擊的硬殺兩大部分。而兵力的構成分為太空、空軍運8/9電戰機，以及海軍815系列電子情報艦為主力。此外最新的無偵八匿蹤無人機系列可能成為中共電戰兵力新成員。皆隸屬戰略支援部隊。其作戰目標為軍事網路，包括雷達、通訊火控等頻率的電磁資料，以在戰時實施干擾壓制。

他進一步表示，中共電磁作戰裝備的戰力可分為主動與被動兩大類，主動電戰以電磁干擾壓制為主，被受限於飛行載台航程與地球曲率影響，目前以第一島鏈以西。被動電戰則以監聽傍收為主，則可藉情報船可延伸至第二島鏈區域，例如中共情報船在帝汶海的活動便引起澳洲高度重視，中共電子偵察艦也曾前出跟監美軍演習，這都清楚說明中共的戰略耐心與戰術創新的積極性。