影／F-16衝出跑道插土 退役教官：非預期放阻力傘

今(31)日上午6時許，一架參演國軍漢光37號演習佳冬戰備道啟用操演的F-16雙座機，在屏北機場預演時衝出跑道，戰機機首插進土裡，造成機首及起落架受損，所幸兩名駕駛平安無恙。F-16退役教官黃揚德受訪指出，目前看起來操作都符合一般標準，氣動力減速情況比一般久，飛行員把機頭放下時，理論上後方減速板張開的角度也是依照規定，將減速板開到最大的60度角，這時候應該使用煞車，但當時跑道是否有濕滑或積水的狀況，該架戰機減速降落狀況不好，衝出跑道前幾秒，駕駛放出阻力傘並非計畫性的放傘。

黃揚德表示，是否為飛機減速狀況不理想，飛行員判斷應用阻力傘輔助，在可控制的速度下衝出跑道，若飛行員按照規定把發動機關掉，飛機會有微小的損傷，修復即可。至於為何阻力傘無法及時停煞，黃揚德說，阻力傘使用規範中，是預期性的放傘，所以必須先通知塔臺，請飛管人員收跑道上的阻力傘，再者後方飛機需預期，該架飛機會在跑道很短距離停下。所以看起來這不是計畫性的放傘，是否因前面減速不夠積極、跑道濕滑，或是進入到預設模式，這些東西都可以從紀錄中查看。