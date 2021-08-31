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「震海計劃」頓挫？新一代飛彈巡防艦預算明年腰斬

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」。圖／海軍司令部
代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」。圖／海軍司令部

海軍推動「新一代飛彈巡防艦」原型艦造艦計畫，原訂2026年完工的原型艦，明年度預算原編列106億4069萬，今年預算案卻大幅縮水至508萬6千元，但總造艦預算仍維持245億餘元不變。

代號「震海計畫」「新一代飛彈巡防艦」海軍計畫採用中科院研製新一代艦載戰鬥系統「迅聯專案」，搭配中科院自製3Ｄ雷達，外界稱為台版「小神盾」，海軍編列高達67億2543萬餘元支應，原計劃以五年時間完成研發，但因研發進度延宕，連帶也影響新一代飛彈巡防艦第二階段原型艦籌建推動進度，外傳「震海專案」因「迅聯專案」研發成果不如預期，未獲海軍採用，監察院已針對此案展開調查。

迅聯專案已於去年10月完成初期作戰測評，並成功導引海劍二飛彈擊中目標，但海軍與中科院對研發成果看法兩極，各執一詞。

海軍司令部在預算案中指出，，新一代飛彈巡防艦負責台海偵巡、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰演訓及執行護漁任務，全案總預算為245億餘元。

但根據國防部今日送至立法院的明年度預算書內容揭露，明年度新一代飛彈巡防艦的預算，竟僅剩508萬6千元，而今年度預算書原本列載，111年此案的預算額度為106億4069萬元，受到明年度預算調整影響，全案付款高峰將往後延。

飛彈 海軍 中科院

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