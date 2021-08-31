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國防部：共軍具第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊能力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
解放軍演練。圖／新華社
解放軍演練。圖／新華社

國防部今天公布「110年中共軍力報告書」，内容首度揭露，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱痪我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我威脅甚鉅。

2022年度中央政府總預算上周經行政院拍板，國防預算案上午送抵立法院，同時公布「110年中共軍力報告書」。

國防部評估「對台作戰能力評估」指出，綜觀近年共軍對台戰役準備，已結合可能的相對應國際連鎖反應，納入東海、南海及應對外軍的作戰想定。

報告披露「對台作戰能力評估」指出，綜觀近年共軍對台戰役準備，已結合可能的相對應國際連鎖反應，納入東海、南海及應對外軍之作戰想定。

報告指出，共軍對台作戰能力，在「聯合情監偵能力」方面，共軍結合北斗衛星全時域定位，掌控巴士海峽、南海、東海及釣魚台列嶼外籍機、艦動態，並在台海周邊海、空域常態部署電偵、艦、無人機、情報船、科研船實施偵巡，透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，全般掌握我軍事動態及完善戰場經營。

而在通資電作戰能力方面，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有、無線的全球網路攻擊，初具癱痪我防空、制海及反制作戰體系之能力，對我威脅甚鉅。

而在聯合威懾方面，共軍藉由軍事與非軍事對台侵擾手段，如共機頻繁侵入我西南空域、東沙島周邊進行針對性演練、抽砂船違法作業等，並加大在我周邊海、空域演訓力度，打造仿台設施軍事基地遂行對抗訓練，併用網軍遂行認知作戰，全面性遂行文攻武嚇。

南海 網路攻擊 中共

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