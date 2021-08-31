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「萬安44號」防空演習9月15日實施 為防疫不做避難演練

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
列席的警政署民防指揮管制所副所長林國華也表示，民眾可運用「警政服務APP-防空疏散避難專區」，查詢避難地點等，並且可以定位導航、分享資訊等。圖／取自國防部直播
列席的警政署民防指揮管制所副所長林國華也表示，民眾可運用「警政服務APP-防空疏散避難專區」，查詢避難地點等，並且可以定位導航、分享資訊等。圖／取自國防部直播

國防部今天表示，全國防空演練「萬安44號」演習將於9月15日、週三實施，而考量我國仍處防疫期間，為遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫指導，因此演習僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

國防部上午召開記者會說明「萬安44號」演習細節，國防部全動室主任韓岡明表示，今年度演習將配合「漢光37號」演習，在9月15日，採有預告、同時段方式實施30分鐘，在下午1點30分至下午2點演練。

韓岡明表示，此次演習由縣（市）政府警察局，依演習訓令規範，指導轄屬民防管制中心辦理情報傳遞及警報發放演練。為有效提升偏遠地區警報涵蓋率，由本部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」發送警訊，協助通知防空警報。

列席的警政署民防指揮管制所副所長林國華也表示，民眾可運用「警政服務APP-防空疏散避難專區」，查詢避難地點等，並且可以定位導航、分享資訊等，歡迎民眾多加使用。

演習 國防部 警察

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