反偷拍、襲擊！陸海空三軍建置「遙控無人機防禦系統」

國防部111年度預算書上午送抵立院，因應無人機威脅，陸海空三軍共計編列43億5144萬元持續預算，建置「遙控無人機防禦系統」，將部署外離島、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，提升防衛作戰能力。

國防部民國111年度預算書上午送抵立法院，陸、海、空三軍預算案同時編列有建置「遙控無人機防禦系統」，計畫必要性指出，為防範無人機入侵，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區依營區範圍，對入侵營區的無人機實施偵蒐、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。

根據預算書內容，此案由空軍統籌建案，陸海空三軍共編列43億5144萬元持續預算，除了海軍執行期間為111年至112年外，陸軍及空軍執行期間為111年至115年。

預算書內容表示，陸軍採購5套遙控無人機防禦系統、232把干擾槍；海軍未披露系統數量，僅表示採購43把干擾槍；空軍也未透露系統數量，但表示將建置於全台45處營區。

國防部曾表示，這套系統叫UDS系統，由中科院研發，從偵測、干擾到捕捉，且有能力攔截，現正進行測試，完成後就會到部隊服役。