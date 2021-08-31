國防部宣示籌獲遠程打擊戰力 雄昇飛彈登五年建軍計畫

國防部表示，國軍將持續籌建遠程打擊戰力，包括雄昇飛彈等台製、美製七大彈種。

「雄昇飛彈」過去曾出現在公開國防預算案中，深埋在是空軍的維修案，研判是服役許久的雄2E攻陸飛彈。但此次是國防部首度將其提示在公開且重要的建軍文件上。

國防部今將「110年預算案」、「中共軍力報告書」與「五年兵力整建及施政計畫報告」送至立法院。「110年中共軍力報告書」針對區域局勢、中共戰力、犯台條件與能力等進行全面評估，與去年度報告比較，今年度報告就登陸作戰能力、中共反介入及區域拒止能力、灰色地帶威脅等進行評估。

就中共登陸能力部分，去年度報告書指，中共受限運輸載具及後勤支援缺乏問題，「現階段尚未完全具備大規模登陸作戰能力」，今年度報告雖指運輸載具、後勤支援不足仍是問題，但特別提及，中共持續列裝各型海空戰略投送能量，並加速對台「多維雙超」、「立體登陸」作戰能量。研判國軍對中共登陸作戰進犯，已不再僅評估海上威脅，而是將空降、機降等亦納入考量。

今年度報告亦點出中共航艦戰力，指中共山東、遼寧號航艦戰力生成，配合海空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營，而2025年後「003」航艦判將撥交服役，區域拒止及反介入能力將日趨完備。

報告中也首度將認知作戰、灰色地帶威脅等內容納入，同時也將「抽砂船違法作業」納入中共聯合威懾手段一環。另外針對中共資通電作戰能力，往年報告指中共已初步具備「癱瘓我防空、制海、反制作戰體系」，今年報告則進一步點出，中共軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，已擴及「第一島鏈以西」。

國軍最新五年兵力整建計畫指出，在遠程打擊戰力方面，國軍除籌購遠程精準火力打擊海馬士系統，以提升遠程火力支援能力外，還將籌獲F-16型機AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射飛彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

空軍司令部今(110)年度曾編列4649萬元預算額度，持續執行「雄昇飛彈18年延壽驗證」案。「雄昇飛彈」是空軍防空暨飛彈指揮部所屬的特種攻陸飛彈，是現役雄風二E巡弋飛彈的第一代彈種。空軍已第三年投入預算執行這個彈種的延壽工作。