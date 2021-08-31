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反制共機威脅 空軍鉅資採購「F-16型機遠距精準武器」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為F-16戰隼戰機飛行照。 圖／取自U.S. Air Force
圖為F-16戰隼戰機飛行照。 圖／取自U.S. Air Force

中共解放軍機艦在西南空域及海峽當面威脅日增，國防部明年度預算書顯示，空軍編列470餘億元預算案，計畫自明年起至2027年，執行「F-16型機遠距精準武器籌獲案」。研判相關預算案應為美已宣布售我的AGM-88反輻射飛彈、AGM-154滑行炸彈、AGM-84H增程陸攻飛彈等。

空軍明（111）年度預算書顯示，空軍明年至2027年總計編列470億8073萬元預算，執行「F-16型機遠距精準武器籌獲案」。空軍預算案裡的「計畫必要性」中指出，此案依照國軍「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，以及國防報告「聯合制空」的建軍構想，面對中共強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，籌購遠距精準武器，以有效癱瘓當面對我威脅較高目標，削弱敵防空能力，臂力主力戰機後續作戰運用與戰力發揚。

預算案揭露，此案明年編列5.5億餘元，2023至2027年，每年約支付33億餘元至214億餘元不等。

前美國總統川普在2017年6月宣布售我約1.475億美元的AGM-88反輻射飛彈、1.855億美元的AGM-154滑翔炸彈，並在2020年宣布售我約10.8億美元的AGM-84H增程型距外陸攻飛彈，三項軍購案的總金額約美金14.1億餘元，約台幣392億餘元。

空軍 飛彈 遠距

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