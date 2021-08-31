採購MQ-9B預算曝光 空軍宣稱具備具酬載彈藥及打擊能力
2022年度中央政府總預算國防預算案上午送抵立法院，有多項對美採購軍備的機密預算轉為公開預算。而空軍正式編列對美採購4架MQ-9B海上衛士無人機（SeaGuardian）預算案，預算額度達到217億2254萬餘元，國軍高層原先宣稱採購此型機是監偵之用，但預算案採購「計畫必要性」指出，我方籌建的是「具長滯空、日、夜全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統」，具酬載彈藥能力。
預算案中指出，海軍正式表列對美採購「魚叉飛彈海岸防衛系統」預算案，計畫於110至119年對美採購100套「魚叉飛彈海岸防衛系統」，總預算高達866億餘元。
預算案指出，為提升海軍打擊武力及攻擊範圍，有效增加制海作戰能力，規劃籌建機動飛彈車中隊，並配置魚叉飛彈海岸防系統，以具備機動性執行多波次飛彈攻擊，並與水面艦艇遂行灘岸殲敵任務，以嚇阻敵軍事冒進。
預算案顯示，全案已在今（110）年執行「魚叉飛彈海岸防衛系統」陣地工程整建，明年開始執行防衛系統裝備與測試系統解繳與能量技術轉移。
據了解，因預算額度困窘，我原先計畫首波向美採購32套岸置魚叉飛彈，其餘68套未來視預算額度再行採購，今年首期款是由陸軍採購海馬斯多管火箭的「轟雷專案」所墊付。但根據公開預算案顯示，海軍仍一口氣編列866億134萬9000元預算，對美採購100套魚叉飛彈。
此外，包括陸軍採購海軍馬斯多管火箭的轟雷專案，也正面表列為「遠程精準火力打擊系統」，編列151億4413萬餘元，在109至116年對美採購11套遠程精準火力打擊系統；陸軍「銳霆專案」採購M109A6自走砲，則編列173億8521萬餘元，於109至115年採購40輛與附屬系統 。
空軍對美採購MQ-9B海上衛士無人機，預算案中正面表列為「高高空無人機系統」，計畫以217億2254萬餘元，於111至114年間籌獲4架高高空無人機及附屬裝備。前國防部長嚴德發曾表示，我採購此型機是專為監偵之用。
但空軍司令部在預算案中表示，此案是為提升防衛作戰不對稱戰力，籌建具長滯空、日、夜全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統，並具備即時傳輸鏈路系統，有效偵距內偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。
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