影／中科院測試無限高導彈 飛彈直竄天際畫面震撼

國家中山科學研究院排定今天至9月7日在屏東九鵬基地測試最大彈道高度「無限高」、南北距離長達300公里的飛彈，今天上午11時2分，1枚飛彈自九鵬基地以45度角度射出；至於測試的彈種，從天弓三增程型防空飛彈、戟鋒地對地飛彈、雄隼長程巡弋飛彈、雲峰巡戈飛彈到雄二E增程型巡弋飛彈都有人猜測，中科院照例不做評論。

中科院公告本月的射擊時間自今天起長達8天，射擊時間和管制範圍均相同，射擊危險範圍，從屏東九鵬基地向東方至蘭嶼、綠島東方海域，北至宜蘭東方海域，時間是上午10時至11時30分之間，南北距離長達300公里，最大彈道高度無限高，外界猜測是電子導航測試和驗證。

中科院去年在九鵬基地密集測試各式新型飛彈，今天上午再度試射，上午11時2分，1枚飛彈自九鵬基地以45度角度向東方海域射出，飛彈拖著白色煙霧直竄天際，11秒後消失在雲層中。

中科院回應，各項武器研發測試，均依規定事先完成射擊通報公告，並視當時天候環境及任務狀況實施；有關各項國防武器研發測試，均涉及國防機敏事項，不予評論，也感謝國人關心與支持。