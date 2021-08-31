預算案曝光 海軍耗資400餘億元性能提升六艘康定級艦

海軍在明（111）年新編「康定級艦戰鬥系統性能提升案」預算，總金額高達431億5990萬餘元，計畫在119年前完成6艘康定級性能提升與測試驗證。不過，海軍執行新一代飛彈巡防艦案的「震海計畫」，今年預算僅編列508萬6000元，明顯「原地踏步」。

國防部111年度預算書上午送抵立法院，海軍司令部指出，現有6艘康定級艦戰鬥系統性能提升，將能大幅提升防空、反飛彈能力；此外，艦艏砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，將更換為中科院自製的海劍二防空飛彈。

據了解，此案委由中科院擔任主合約商，中科院已與法方將於簽約，除艦上防空飛彈海基劍二建置、戰系性能提升由中科院負責外，其餘艦船升級項目，包括雷達、聲納與輪機，恐須透過中科院向法方採購，曾被質疑「假國造、真外購」。

國防部民國111年度預算書上午送抵立法院，內容披露，海軍司令部一共編列新台幣431億5990萬元，計畫在111年至119年，針對現役6艘康定級艦（拉法葉艦）的戰鬥系統進行性能提升。

海軍在預算案中指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

民進黨立委蔡適應透露，康定艦艏B砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升其防空、反水面及反潛等整體戰力。

海軍6艘康定艦包括康定艦（PFG-1202）、西寧艦（PFG-1203）、昆明艦（PFG-1205 ）、迪化艦（PFG-1206）、武昌艦（PFG-1207）、承德艦（PFG-1208）。