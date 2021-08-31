2022國防預算案 康定級艦性能提升三大數百億新案曝光
2022年度中央政府總預算上周經行政院拍板，國防預算案上午送抵立法院。國軍軍事投資方面，出現數個指標性的新個案，包括「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」，預算總額都超過百億元，另外還有「遙控無人機防禦系統」、「新型目獲雷達系統」等新案。
民進黨立委蔡適應表示，明年國防部預算案編列3726億餘元、基金預算編列590億元，兩者加上新式F-16戰機採購特別預算的401億元後，可讓國防資源總體達到4717億元，創下史上新高。
蔡適應表示，就公務預算傳統「三區分」來看，明年人員維持費編列1708億元(45.8%)、作業維持費有1069億元(28.7%)、軍事投資費則是949億元(25.5%)；他發現這是五年來人維費占比首度低於46%，較最高點的2018年48.4%下降不少。蔡適應說，募兵制上路後，政府努力新增許多加給作為招募誘因，各招募管道達成率表現不錯，但沒有讓人事費比例繼續擴張，仍控制在可接受狀況內。
蔡適應也表示，今年5月獲得三讀通過成立的全民防衛動員署，首度在明年成為預算編列單位；後備戰力提升，是一條不可揠苗助長的路，國防部會按部就班推動相關業務。
蔡適應表示，針對作維費比今年增加1.3%，顯見認為在中國頻繁騷擾情況下，相關維保需求確實需要提升，他曾在去年10月針對此議題質詢，但據他了解，明年國防部在JP-8航空燃油只計畫採購4503餘萬加侖，不僅比今年再減少5.3%，是近年來次低外，比例上更只剩2017年編列的6018餘萬加侖的74.8%。蔡適應表示，他已要求國防部，務必確保油料不會短缺，相關任務所需都要得到充足支應。
而在軍事投資方面，蔡適應由於幾年前累積了許多大案子，明年新增的計畫相對較少，幾項指標性個案來看，「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」是唯三總額超過百億元的案子，另外像是「遙控無人機防禦系統」、「新型目獲雷達系統」也都相當讓人關注。而據了解，F-16的精準彈藥包括AGM-84H、AGM-154、AGM- 88等美已宣布售我彈藥。
他說，以康定級艦性能提升為例，艦艏B砲位使用二十多年的海欉樹防空飛彈終於更換為中科院研發的海劍二，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升其防空、反水面及反潛等整體戰力。
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