2022國防預算案 康定級艦性能提升三大數百億新案曝光

2022年度中央政府總預算上周經行政院拍板，國防預算案上午送抵立法院。國軍軍事投資方面，出現數個指標性的新個案，包括「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」，預算總額都超過百億元，另外還有「遙控無人機防禦系統」、「新型目獲雷達系統」等新案。

民進黨立委蔡適應表示，明年國防部預算案編列3726億餘元、基金預算編列590億元，兩者加上新式F-16戰機採購特別預算的401億元後，可讓國防資源總體達到4717億元，創下史上新高。

蔡適應表示，就公務預算傳統「三區分」來看，明年人員維持費編列1708億元(45.8%)、作業維持費有1069億元(28.7%)、軍事投資費則是949億元(25.5%)；他發現這是五年來人維費占比首度低於46%，較最高點的2018年48.4%下降不少。蔡適應說，募兵制上路後，政府努力新增許多加給作為招募誘因，各招募管道達成率表現不錯，但沒有讓人事費比例繼續擴張，仍控制在可接受狀況內。

蔡適應也表示，今年5月獲得三讀通過成立的全民防衛動員署，首度在明年成為預算編列單位；後備戰力提升，是一條不可揠苗助長的路，國防部會按部就班推動相關業務。

蔡適應表示，針對作維費比今年增加1.3%，顯見認為在中國頻繁騷擾情況下，相關維保需求確實需要提升，他曾在去年10月針對此議題質詢，但據他了解，明年國防部在JP-8航空燃油只計畫採購4503餘萬加侖，不僅比今年再減少5.3%，是近年來次低外，比例上更只剩2017年編列的6018餘萬加侖的74.8%。蔡適應表示，他已要求國防部，務必確保油料不會短缺，相關任務所需都要得到充足支應。

而在軍事投資方面，蔡適應由於幾年前累積了許多大案子，明年新增的計畫相對較少，幾項指標性個案來看，「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」是唯三總額超過百億元的案子，另外像是「遙控無人機防禦系統」、「新型目獲雷達系統」也都相當讓人關注。而據了解，F-16的精準彈藥包括AGM-84H、AGM-154、AGM- 88等美已宣布售我彈藥。