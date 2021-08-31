司令親校前F-16戰機衝出跑道 黃志偉：戰機可修復
一架參演國軍漢光37號演習佳冬戰備道啟用操演的F-16戰機，今晨在屏北機場預演時衝出跑道。空軍參謀長黃志偉上午表示，這架F-16雙座機由兩名中校擔任駕駛，事發後機頭、起落架受到損害，人員無恙，空軍正了解飛官降落時裝備使用狀況，若確定是個案，後續操演會按表操課。
空軍近期積極就佳冬戰備道起降操演在屏東空軍機場進行預演，明（1）天預計由空軍司令熊厚基親自校閱，預演今轉移屏北側進行預演，由於天雨，竟發生意外。
國防部上午舉行記者會，黃志偉表示，這架F-16雙座機，機頭與起落架損害，現已拖至棚廠，評估可以修復，至於同型機未來是否繼續參與戰備道起降操演，黃志偉說意外原因正在調查中，若確定是個案，會正常參演。而空軍戰備道操演實施，各型機降落都會符合天氣、最小起降帶等標準，屏東清晨雖然天雨，但符合起降標準。
由於跑道設計有攔截索，戰機捕捉勾為何未發生效用導致衝出跑道？黃志偉表示，戰機降落後，飛行員減速有其考慮因素，包括適應道面、飛行角度，飛行員是否適當應用裝備，’如何使用裝備，現正在進行調查，將下載黑盒子資料以供確認。
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