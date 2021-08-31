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F16戰機機首插地 目擊者：後方幻象兩千急爬升

聯合報 / 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導
花蓮基地1架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場演練衝場時滑出跑道旁草地，機首插入草地，跟隨進場的第3架幻象2000戰機見狀，趕緊拉起機身爬升而去。圖／民眾提供
花蓮基地1架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場演練衝場時滑出跑道旁草地，機首插入草地，跟隨進場的第3架幻象2000戰機見狀，趕緊拉起機身爬升而去。圖／民眾提供

漢光37號演習9月15日將在屏東佳冬戰備跑道操演，空軍今天上午在屏東機場模擬低空衝場預演，花蓮基地1架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場降落時滑出跑道旁草地，機首插入草地，飛行員平安；目擊的軍事迷說，6時30分率先進場的IDF戰機利完成，第2架進場的F16不料滑出跑道，跟隨進場的第3架幻象2000戰機見狀，趕緊拉起機身爬升，避開可能的危險。

目擊者說，因9月15日將在屏東佳冬戰備跑道操演，蔡英文總總將親臨視導，空軍8月25日上午已進行一次模擬預演；今天清晨空軍安排F-16、幻象2000、IDF等各型戰機，在屏東空軍機場第二次模擬低空衝場起降預演。

他說，6時30分第1架進場的IDF戰機從跑道南邊低空進場觸地後起飛完成演練，第2架進場的F16戰機卻失控衝出跑道，疑因跑道濕滑打滑衝出跑道，機頭插進草皮，戰機冒煙，第3架幻象2000戰機見狀，緊急爬升避開危險，接著消防車趕抵現場，氣氛緊張。

他說，國內有6處可供戰機起降的公路戰備道，佳冬戰備跑道是全台僅存的省道戰備道，2011年11月17日原定執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，因當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練。

空軍第6混合聯隊表示，F16戰機滑出跑道後人員平安，已出動吊車將戰機脫困，演習暫停，由空軍司令部調查。

花蓮基地1架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場演練衝場時滑出跑道旁草地，機首插入草地，跟隨進場的第3架幻象2000戰機見狀，趕緊拉起機身爬升而去。圖／民眾提供
花蓮基地1架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場演練衝場時滑出跑道旁草地，機首插入草地，跟隨進場的第3架幻象2000戰機見狀，趕緊拉起機身爬升而去。圖／民眾提供

戰機 空軍 屏東

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