「天候考驗也是演練意義！」目擊航迷：現場應變算明快
漢光37號演習9月15日登場，演習還沒正式登場就不平靜。為確保演習順利，空軍今天清晨在屏東基地做預演，疑似因下雨跑道濕滑，編號6829的F-16戰機降落時衝出戰跑道，機頭插入跑道口土裡，機上飛官人平安，戰機輕微受損。航迷王姓學生全程目擊，他說，當時消防車立即湧上救援，氣氛緊張，但應變快速，希望外界給空軍多一些鼓勵。
今天上午屏東天氣不佳，一度下起大雨，一架F16戰機今天上午6點30分左右在屏東空軍基地執行漢光演習預演時，戰機降落時疑因雨勢過大跑道濕滑，不慎衝出跑道，隨後多輛消防、救護車趕緊上前救援，幸好飛官人平安無恙，事故原因正由空軍調查中。
王姓航迷今天清早天未亮就到現場守候，要捕捉戰機起降英姿，卻意外拍下戰機降落時栽進跑道旁泥土的畫面，他說，當下很驚嚇，幸好飛官人平安，現場應變機制也算快，希望外界別對空軍有太多責難，天候考驗也是演練意義所在。
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