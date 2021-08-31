影／漢光戰備跑道起降預演 F-16衝出跑道插土畫面驚

漢光37號演習將在9月中登場，國防部將於屏東佳冬戰備戰操演戰機起降，為確保演習順利，空軍今天一早二度在屏東機場預演時，1架編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停；空軍第6混合聯隊政戰主任陳厚志表示，飛行員平安，將由空軍司令部統一發布。

今天清晨6時30分，空軍安排F-16、幻象2000、IDF等各型戰機，在屏東空軍機場模擬佳冬戰備道地形，進行起降預演；屏東今天清晨一直下著雨，花蓮基地一架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場下降時滑出跑道旁草地，人安機輕損；場外目擊的軍事迷說，今早下雨跑道濕滑，還在想是否停止預演，戰機降落衝出跑道時，備勤的消防車隨即趕至灑水降溫，飛行員平安出來，氣氛一度緊張。