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影／漢光戰備跑道起降預演 F-16衝出跑道插土畫面驚

聯合報 / 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導
漢光演習戰備跑道預演出狀況，編號6829的F-16戰機衝出跑道栽進土裡，消防車趕往救援。圖 / 讀者提供
漢光演習戰備跑道預演出狀況，編號6829的F-16戰機衝出跑道栽進土裡，消防車趕往救援。圖 / 讀者提供

漢光37號演習將在9月中登場，國防部將於屏東佳冬戰備戰操演戰機起降，為確保演習順利，空軍今天一早二度在屏東機場預演時，1架編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停；空軍第6混合聯隊政戰主任陳厚志表示，飛行員平安，將由空軍司令部統一發布。

今天清晨6時30分，空軍安排F-16、幻象2000、IDF等各型戰機，在屏東空軍機場模擬佳冬戰備道地形，進行起降預演；屏東今天清晨一直下著雨，花蓮基地一架機號6829號的F-16 型戰機，上午6時32分於屏北機場下降時滑出跑道旁草地，人安機輕損；場外目擊的軍事迷說，今早下雨跑道濕滑，還在想是否停止預演，戰機降落衝出跑道時，備勤的消防車隨即趕至灑水降溫，飛行員平安出來，氣氛一度緊張。

2011年11月17日「長青12號」操演，國軍原定在佳冬戰備道執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，由於當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會產生水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練；由於共機近來不斷侵擾我國西南防空識別區，為因應敵情威脅，今年漢光37號演習實兵操演，將於9月15日驗證佳冬戰備道戰機起降。

編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，今天上在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。圖／民眾提供
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，今天上在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。圖／民眾提供

戰機 空軍 屏東

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