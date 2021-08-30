【即時短評】昔廢正步是民主進步 現要恢復軍方怎麼轉？

國軍廢除正步訓練，是當年那個軍政互信不足的時代中，軍人善體政治風向，任由外界將訓練附加「威權象徵」的帽子，呈送時任陳水扁總統核定取消，作為國軍服膺民進執政的「民主」象徵措施之一。如今若要再啟這項訓練，哪怕只是小規模讓陸軍官校學生試金、作為黃埔百年校慶戰力「展示」項目，恐怕仍有政治問題需要處理，若不先還正步訓練「清白」，如何養成與訓者對這項操典的正確認知？

國軍分列「正步」改「齊步」後，軍校與部隊不必再花大筆時間煎熬在難度高、體力耗、備極艱辛的正步訓練中。但不可諱言，也許因操典設計問題，軍威門面因此少了展現形態，尤其數年前軍中鬧出憲兵「分裂式」事件，散兵部隊凌亂行進的窘態，堪稱「潰不成軍」，不但深植民眾印象揮之不去，也讓上一代軍人作為訕笑當今部隊訓練力道貧弱的口實，呈現世代氣勢的落差。有識者欲藉由小規模恢復正步訓練，讓被視國軍中堅的陸軍官校擔綱展現軍威，一舉扳回國軍形象，用心良苦可以想見。

但當年國軍正步的廢除，過程間隱含複雜的政治操作與意涵。國軍「踢正步」訓練，從兩蔣時代流傳下來，戒嚴時期被民進黨視為「黨國威權」體制象徵，陳水扁執政後，即取消國慶閱兵，當時國防部亟欲取得新政府信賴，軍方內部即醞釀踢正步有礙健康等反應，在民國91年由時任陸軍官校校長楊國強建議修訂，92年即由時任國防部長的湯曜明決定進行研究，在軍事會談中呈陳水扁核示廢除。說起廢除正步，軍方過去向視為「民主進步」象徵之一。

不過，當年決策過程中，時任陸軍總司令、現任國防安全研究院院長的霍守業對廢正步曾持保留態度，他當年曾表示，陸官只是想換分列步伐，不是想廢正步。但擔任軍政協調的湯曜明加速了這個進程。

當年「廢除正步」有其政治底蘊，如今若要小規模恢復，就必須先破除這項訓練本身過去被賦予過多的政治意涵，但這個溝通過程向來是軍人覺得最棘手、且不願碰觸的部分。如今仍是民進黨當政的年代，在當下仍是一片掃除「威權象徵」之聲下，國防部確定當局的頭腦開通了、願意公允地來看正步訓練了嗎？