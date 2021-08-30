國防部擬要求陸官恢復正步訓練 學界與立委這樣看

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
左起國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲、國民黨籍外交國防立委陳以信。圖／取自臉書網頁、本報資料照
左起國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲、國民黨籍外交國防立委陳以信。圖／取自臉書網頁、本報資料照

對於國防部擬要求陸軍官校恢復正步訓練，藍綠光譜的學界人士多抱持正面看法，認為有助鍛練軍人意志力、專注力與體力，只要操典略作改良，在腳落下時別跺腳跟，應該就能避免外傳所謂身體傷害。

國民黨籍外交國防立委陳以信表示，他並不反對恢復正步訓練，但國軍當務之急，是強化軍紀、重振軍魂，踢正步是枝微未節，國防部不用捨本逐末。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則表示，正步以往是由德國鵝步所改良，因此正步有其歷史傳承。我國正步最早起源於袁世凱練兵時導入的德國操典，當時稱為「撥慢步」，除部隊校閱外，主要目的在於練腿力。甚至解放軍的步操也是學習國軍。

他認為，恢復正步訓練屬於軍事教育的特性，只需留意避免正步或其他操點可能造成的運動傷害，應可平衡不同觀點，例如法軍的常步大擺手的閱兵步操，能兼顧美觀與人體工學。

蘇紫雲說，就如同刺槍術在現代科技戰場的價值與必要，根據他所研究，美國、英國、加拿大、澳洲等先進家軍隊都有刺槍術，差別在於國外著重野戰格鬥教學，槍支握持也以「握把」取代「刁槍托」的刺槍動作，以利隨時射擊。這些案例都說明傳統與現代趨勢的結合，在於改良與整合。包括刺槍、步兵基本操典仍有價值。

蘇紫雲表示，過去正步確實「踢到過頭」，但其實只要改良，在腳落下時別跺腳跟，應該就能避免外傳所謂身體傷害。

中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲則表示，軍人意志力、專注力與體力都是現代戰爭的必須，練習正步有助鍛練軍人這些力量，不反對陸官恢復正步訓練。至於過去所謂正步有威權意味的說法，揭仲並不認同。

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