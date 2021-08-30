獨／因應黃埔百年校慶 國防部擬恢復陸軍官校正步訓練

「踢正步」即將重新編入國軍操典？據透露，因應民國113年黃埔百年校慶，國防部下令陸軍官校學生恢復正步訓練，屆時校慶將擴大展示正步分列式的訓練成果，希望「重振軍威」！

對此，國防部昨天(29日)未正面回應。但表示，該部近期重新檢討「國軍基本教練」準則，包括提升軍人儀態、端正軍容禮節與提振部隊精神士氣等項目，均納入研討的範圍，以符合部隊訓練要求。

國軍「正步」訓練的廢除，始於民進黨首度執政初期，綠營在野期間認為正步與閱兵是「獨裁」象徵。民國91年底由陸軍官校校長楊國強在當年的國軍軍事教育會議時提議取消，92年由國防部長湯曜明將軍方研究報告呈請時任總統陳水扁核示，正式取消國軍「踢正步」訓練。

但近年因志願役士兵訓練時間短，民國105年間憲兵訓練中心一場志願役士兵結訓典禮的分列式，雖然僅採齊步行進，但部隊步伐、擺手卻凌亂不一，遭批評是「分裂式」、「丟人『憲』眼」，至今令外界印象深刻。退伍軍人甚至自購草綠服與道具槍，發起到凱達格蘭大道踢正步的民間活動，藉此凸顯今昔訓練差異。兩相比較的影片，至今仍是影音網站上的熱門點閱。

對於要求陸官恢復「踢正步」訓練的政策，軍方內部對此事眾說紛云，一謂是國防部長邱國正交待陸軍司令徐衍璞執行，但都無法獲得國防部正面回應，軍方私下則予否認，稱應是國防部訓練次長室所交辦。

有軍校師生透露，踢正步需要時間與體力，昔日為參加國慶閱兵或黃埔校慶，陸軍官校學生寧可不上課也要將正步踢好，但現在學業成績對軍校生而言不可或缺，要求嚴格。若要趕上民國113年的百年校慶正步，非得從現開始練兵不可，陸官學生面臨壓力，恐難作到。

但當年曾發起「五年級生凱道踢正步」的全球行銷事業群總經理何啟聖表示，軍事院校的授業，均經教育部核定，頒與學位，只要將軍事訓練課程略做調整，即可安排正步訓練，不至影響正常授課時數。

他認為，正步固然是一種儀式性的操演，但其所展現的，是一種精神氣勢。擺手、踢腿的動作劃一；踏地的震撼威武；排面的標齊嚴整。代表著訓練精實，精神內涵則是「團結、榮譽與士氣」。這也是當時他們發起活動原意。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也表示，正步有其歷史傳承。若是要恢復正步，屬於軍事教育的特性，只需留意避免正步或其他操典可能造成的運動傷害，應可平衡不同觀點。