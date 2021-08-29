影／台捷友好！ 捷克贈台灣3萬劑莫德納下午抵台

捷克政府於7月26日宣布要捐贈我國3萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，該批疫苗已於臺北時間8月27日凌晨自布拉格機場啟運至伊斯坦堡機場，由土耳其航空TK24航班載運來台，在今天上午4時57分從土耳其的伊斯坦堡機場起飛，下午17點49分抵達桃園機場，飛機落地後滑行至D2停機位。

近日桃園機場實施新規定，只要入境客貨機的貨艙都要先消毒靜置10分鐘後，才能繼續作業，今天負責載運疫苗的TK24航班在落地後，滑行停靠在第二航廈D2停機位，就先由穿著全套防護裝備的消毒人員進入貨艙噴灑航空器專用消毒藥水，並關上艙門靜置10分鐘消毒。