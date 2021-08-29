美海巡台海隨軍執行軍事任務 退將：超出法律授權範圍

美軍太平洋司令部昨日公布勃克級飛彈驅逐艦紀德號（DDG-100）與傳奇級海巡艦門羅號（WMSL 755）27日在台灣海峽過境巡航時艦影交錯的影像。前「國防部」駐美國軍事代表團團長、退役海軍少將淡志隆在一篇最新的專論中表示，相關舉措明顯是政治動作，且已超出美國法律授權海岸衛隊的「非戰時」任務範圍。

美軍安排在台灣海峽南北對航的兩艦特意駛近，並空拍留影，舉措前所未見，藉此宣示航行自由的力道較過去更加強烈。

對此，淡志隆昨在臉書貼文表示，海巡的角色最近引起注意，一方面我們和美國簽了海巡合作協定，一方面美國海軍和海岸防衛隊共同派艦「例行通過」台灣海峽。

淡志隆出示他在「海洋事務與政策評論」撰寫的一篇「以美國海岸防衛隊為例，我海巡署第二海軍角色相關問題探討」專論。他在專論中指出，美國海岸防衛隊除為海上執法主要單位，法律更明定與陸、海、空軍及陸戰隊並列為美國「第五軍種」。雖然和其它四個軍種相較規模最小，但仍為全球排名第12的海上武力。

但他表示，與正規軍不同的是，海岸防衛隊不受「民兵法案(PosseComtatsAct)」中禁止以軍事武力進行執法行為，及美國憲法第375條禁止國防部所屬人員直接參與對非軍事人員進行捜索或逮捕等行動的限制。

專文指示，美國海岸防衛隊戰時由海上執法者轉換為軍事武力，有詳盡的法律依據與配套措施，法源列於《美國法典》第14篇中，除對海岸防衛隊為美國軍事武力和軍事部門分支的一部予以定義外，相關法令謂鉅細靡遺。因海岸防衛隊平時執行美國國內法與國際條約，戰時改受國防部及海軍指揮成為「第五軍種」，因此有將級官員常駐五角大廈與美國海軍密切互動甚至參與國防決策。

而在與美國海軍合作建立「國家艦隊」以共同執行海上攔截、港口安全防衛和軍事行動任務概念下，美國海軍除與海岸防衛隊持續進行飛行員、艦艇人員及救難、特種勤務等訓練交流外，依法也有提供及協助作戰訓練的義務。

淡志隆在專論中指出，美國海岸防衛隊雖以「海岸」為名，但實際執勤範圍除美國的領海、經濟海域及延伸大陸礁層水域外，更涵蓋其他所有公海。任務更不僅限於執法項目。例如美國海岸防衛隊的伯索夫號巡防艦2019年3月24日即和美海軍柯蒂斯·魏柏號驅逐艦於台灣海峽執行「航行自由行動」(Freedom of Navigatio eratio），海岸防衛隊艦艇在非戰爭狀況下和海軍艦艇共同執行軍事任務，雖然在美「中」關係緊張的狀況下是明顯的政治動作，但已超出法律授權的非戰時任務範圍，突顯出海岸防衛隊的「第五軍種」角色。