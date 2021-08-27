軍人節前軍友社勞軍 陸海空憲都受惠

憲兵202指揮部負責政府中樞與台北市的衛戍任務，中華民國軍人之友社理事長李棟樑、蔡鴻圖今天（27日）前往慰勞，提前祝官兵軍人節與中秋節快樂，並致贈加菜金與禮品。李棟樑表示，總統府與官邸周邊容易發生陳抗與攻擊等維安意外，希望憲兵弟兄姊妹值勤時，務須小心安全，防範一些突發不理性行為。李棟樑一行隨即前往位於北市信義路的國防部文化營區，慰勞軍聞社、青年日報及漢聲電台等國軍新聞單位。

202指揮部是憲兵麾下兵力最大的指揮部，除了具備司法警察身分的台北憲兵隊、士林憲兵隊，還包括負責衛戍總統府的211營、國防部的229營、總統官邸的332營，以及砲兵228營、裝甲步兵239營，以及兼管重機車禮賓的快速反應連。

雖然受到新冠病毒肺炎疫情影響，但軍友社仍於軍人節前遍訪陸海空三軍，表達賀節與慰勞：8月5日第一站，前往桃園榮民總醫院，探視18年前服役期間熱衰竭癱瘓的士兵徐國維。8月9日到陸軍司令部，10日海軍131艦隊，17日空軍松山、屏東、台南、台中基地，24日海軍168艦隊，25日空軍作戰指揮部，27日憲兵202指揮部、國防部文化營區。軍人節之後，預計還要前往五指山國軍示範公墓、海軍陸戰隊66旅等單位。

今年10月31日，是軍友社成立70周年紀念。軍友社原本計畫，將擴大舉辦「全國各界向國軍致敬」餐會，但因疫情影響只得取消。不過企業慶祝軍人節的軍人特別優惠活動，今年仍然照常舉辦，提供官兵食、衣、住、行、娛樂等各項優惠，參與廠商共有超過4085個門市。