台灣國防預算創新高 但增幅並無顯著提升

（德國之聲中文網）台灣26日宣布明年度國防預算為新台幣3726億元（約美金133億元），創下歷年新高。然而年增幅與往年比較並無顯著提升，相較於去年僅增加了3%。此外，台灣政府另編列了新台幣401億元（約美金14.4億元）的特別預算採購66架F-16V新式戰機，來回應來自北京的軍事壓力。

中國近來在台灣周邊的軍事活動不斷升級，除了派遣軍機進入台灣航空識別區以外，上週更曾在台灣附近舉行海空兵力實戰演習。中國將台灣視為必須被收復的領土，且不放棄必要時動用武力來攻台。

自台灣總統蔡英文上任以來，國防預算從2017年的新台幣3217億元（約美金115億元）到今年已成長了15.8%。國防預算是台灣政府明年度的第三大開支項目，僅次於社會福利和教育、科學和文化的綜合開支。

中央社報導，2022年的台灣國防預算包含了108輛M1A2T新式戰車、66架F-16V（Block70）戰機等採購規劃。美國在2019年便已批准向台灣出售80億美元的F-16戰機，這使台灣的F-16戰機總數超過200架，是亞洲最大的F-16戰隊。

此外，2022年度國防預算也包括了台灣自製防御潛艦的「潛艦國造」計劃，以及沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等自造艦艇專案，以及各型雲豹甲車等裝備。

路透社報導，該預算將於8月底送入國會等待立法委員批准。由於蔡英文的民進黨在國會佔多數席次，該筆預算規劃預計將會被批准。

蔡英文在國防政策上首要考量，是加速台灣軍隊現代化、並增加國防開支。然而面對大幅躍進的中國軍隊，台灣仍舊面臨極大挑戰。中國政府3月曾表示，其2021年的國防開支比2020年增長6.8%，為人民幣13553億元（約2091億美元）—— 將近是台灣的16倍。

美國之音採訪台灣前參謀總長李喜明，他認為台灣國防面臨4大困境，一是中共灰色地帶侵擾不斷，二是要有中共武力犯台的准備，三是國防經費不足，四是時間不夠。他說，中共現階段仍不具犯台能力，但2027年可做到。

李喜明說：「台灣安全不能寄望中國善意，也不能寄望美國友誼，唯有建構『刺蝟台灣』，利用以小博大『不對稱戰力』，讓中共達不到戰爭的目的，才是唯一出路。」

（綜合報導）

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