台日執政黨交流 日盼強化合作因應中國片面改變區域現狀

民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」，並聚焦中國議題。民進黨代表、立委羅致政表示，很清楚這個區域最大的挑戰，就是在中國崛起後帶來軍事、經濟、科技各方面衝擊，盼台日攜手維護共同利益與價值。日本代表、參議員佐藤正久也說，近年來中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全，希望能強化台日合作。

民進黨發言人謝佩芬表示，本場交流民進黨由立委羅致政及蔡適應代表，兩人長期處理國防、外交事務，非常熟稔台灣與日本間的相關議題；自民黨由參議員佐藤正久及眾議員大塚拓代表。佐藤正久為自民黨外交部會會長、政府開發援助特別委員會委員、外交防衛委員會委員、預算委員會委員、憲法審查委員會委員，也是日華議員懇談會會員；大塚拓為自民黨國防部會會長、安全保障委員會理事、法務委員會委員、憲法審查委員會委員、倫理選舉特別委員會委員，也是自民黨「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」成員，兩人皆曾多次訪台。

佐藤正久首先開場表示，迄今日台在外交、經濟、安全保障等各層面皆有交流，並達成許多好成績，不過因為官方在正式交流上仍有所限制，因此透過執政黨主管議員的交流，希望能強化雙方合作。

大塚拓表示，此次2＋2會談深具意義，日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體，近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序。日本防衛政策向來變化較小，但近來情勢已不容忽視，日前自民黨國防部會已提出強化政策的建言，日本政府也認真看待，並增加相關經費，希望借此提供嚇阻力，避免區域不穩定。

羅致政說，台日關係最重要的基礎就是兩國人民對彼此的親切感與友好態度，民調也顯示，日本是台灣民眾感到最可信任、最親近的國家，今天的對話，不只是政黨與政黨之間，更得到兩國民眾的支持，相信這種模式的對話會得到正面及具體的成果。

蔡適應指出，此次對話象徵著兩國間的羈絆關係，基隆市在日本時期就是台灣對外重要的門戶，包括基隆港、城市街廓等許多規劃也是從那時開始，至今仍可以看到當初的影子；基隆在日本有兩個姐妹市，為沖繩縣宮古島市、日本海軍重鎮廣島縣吳市，這是很好的緣分，期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道。