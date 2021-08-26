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軍友社慰問空軍作戰指揮部 提前賀節

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社理事長李棟樑(左)、空軍作指部指揮官劉任遠中將。圖/軍友社提供
軍友社理事長李棟樑(左)、空軍作指部指揮官劉任遠中將。圖/軍友社提供

九三軍人節與中秋節將至，又到勞軍活動的高峰。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖一行，在國防部副部長柏鴻輝、空軍司令熊厚基陪同下，25日下午到位於台北市蟾蜍山腳的空軍作戰指揮部慰勞，致贈官兵慰問金與伴手禮。6月間作指部曾傳出，4名管制官罹患新冠肺炎的疫情，一度迫使空軍轉移防空作戰指揮權。李棟樑特別詢問作指部指揮官劉任遠，這些官兵是否都已痊癒返回工作崗位。

李棟樑說，空作部是掌握敵情的第一道防線，值勤人員必須全年無休、24小時不分晝夜堅守崗位，確保空防安全，國人才得以安心過節，自己這次前來，要特別向官兵們致上最高的敬意。除了空作部之外，上周自己也到松山、台中、台南、屏東等空軍基地，向官兵提前賀節。

李棟樑也對熊厚基表示，軍友社的成立目的，就是結合社會力量服務國軍。如果空軍官兵傳出遭遇急難意外，歡迎隨時告知。只要軍友社得知，都樂於提供協助。

軍人節 國軍 國防部

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