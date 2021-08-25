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陸軍航特部「神鷹操演」 接裝四具雷射標定儀參演
陸軍航特部近日在屏東執行「神鷹操演」，特戰部隊也參演，出動4具雷射標定儀，協力標定目標，讓空射地獄火飛彈順利擊中目標。
陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機近日飛往屏東九鵬基地，實施空射剌針、響尾蛇與地獄火飛彈的實彈射擊驗證。操演預計執行到9月3日。
據了解，此次神鷹操演首度由特戰指揮部出動4具雷標儀，協力標定目標，讓地獄火飛彈擊中目標。
特指部向中科院採購15套自製雷標儀，首批四套已交裝。最大標定距離4.6公里、夜間標定距離4.398公里，並完成海基、陸基移動目標標定驗證。裝備由陸軍特戰指揮部各營偵察排及高空特勤中隊攜行，遂行特種作戰，滲透至敵後，主要運用偵察、情報蒐集時攜帶雷射標定儀，在遠距標定高價值目標，配合空軍、航特部實施導引，摧毁敵人有生力量。
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