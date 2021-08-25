陸軍航特部「神鷹操演」 接裝四具雷射標定儀參演

陸軍航特部近日在屏東執行「神鷹操演」，特戰部隊也參演，出動4具雷射標定儀，協力標定目標，讓空射地獄火飛彈順利擊中目標。

陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機近日飛往屏東九鵬基地，實施空射剌針、響尾蛇與地獄火飛彈的實彈射擊驗證。操演預計執行到9月3日。

據了解，此次神鷹操演首度由特戰指揮部出動4具雷標儀，協力標定目標，讓地獄火飛彈擊中目標。