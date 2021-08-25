海軍五艘主力艦出海同框 網友盛讚：海上長城

海軍168艦隊日前執行戰術對抗操演，四艘基隆級艦在濟陽級艦率領下出海進行實彈射擊，五艘艦艇同框，有網友盛讚為「海上長城」，也有人關切是否台海情勢緊張，讓四艘主力艦同時出動。

基隆級是海軍海上區域防空主力艦種，計畫升級艦上AN/SLQ-32電戰系統。

中華民國海軍艦隊臉書粉專貼文披露這項操演，除五艦海上同框的壯觀畫面外，還有艦砲與方陣快砲射擊畫面。

貼文表示，官兵均依程序、步驟與要領執行，展現平日堅實訓練成果。