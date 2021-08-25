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海軍五艘主力艦出海同框 網友盛讚：海上長城
海軍168艦隊日前執行戰術對抗操演，四艘基隆級艦在濟陽級艦率領下出海進行實彈射擊，五艘艦艇同框，有網友盛讚為「海上長城」，也有人關切是否台海情勢緊張，讓四艘主力艦同時出動。
基隆級是海軍海上區域防空主力艦種，計畫升級艦上AN/SLQ-32電戰系統。
中華民國海軍艦隊臉書粉專貼文披露這項操演，除五艦海上同框的壯觀畫面外，還有艦砲與方陣快砲射擊畫面。
貼文表示，官兵均依程序、步驟與要領執行，展現平日堅實訓練成果。
網友在貼文下留言表示，「難得整個紀德級戰隊都出門」、「母艦 935 （濟陽）就是猛」、「超強艦隊」、「海上長城」。也有網友詢問，四艘基隆級同時出動，是因為演習關係？或是因共軍威脅關係，四艘基隆級因此同時出動？
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