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獨／副司令軍官子鳳山街頭爛醉滋事 軍中處分決定了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
賀姓上尉酒後與友人在鳳山區巷弄喧嘩，警方到場制止時卻吐舌頭，對員警譙三字經。圖／讀者提供
賀姓上尉酒後與友人在鳳山區巷弄喧嘩，警方到場制止時卻吐舌頭，對員警譙三字經。圖／讀者提供

陸軍副司令賀政之子賀姓上尉日前在街頭酒醉鬧事，遭警方帶回警局，經警方披露事發現場影像，明顯損害軍譽。經賀某受訓的陸軍步兵訓練指揮部與原單位陸軍564旅人評會與調查後，決議一次記兩大過，加以汰除。

根據國防部今年初開始實施的「軍風紀律改革專案」指出，違犯重大軍風紀案件（涉法者移送法辦）一次記兩大過處分，肇案人立即調離現職，由旅、群級全程託管，汰除作業期程由原45個工作日縮短至24個工作日，事證明確毋須辦理再審議者，可再縮短至10個工作日，加速勒令離營。而部隊官兵若發生各項軍風紀事件，違規樣態懲處溯及上三級主官、管「督導不實」責任。

賀某在接受陸軍步兵學校正規班訓練期間，20日凌晨與友人在高雄鳳山某餐廳聚餐後，疑似酒醉情緒失控，在中利街與中泰街口附近四處喧嘩，遭民眾報警處置，戴著眼鏡的賀某對警方口出「三字經」及「五字經」辱罵員警，經員警蒐證後上前壓制，除依妨害公務罪嫌移送法辦外，警員也提告公然污辱罪嫌。而警方除發現他是陸軍上尉軍官外，其父還是甫陞任陸軍中將副司令的賀政。

消息傳出後，網友在ptt上討論稱，部隊裡官兵都動不動就汰除，「你中將的兒子不用做示範膩？」也有人討論賀上尉31歲還未晉升少校，看了他FB才知道他是專業軍官班出身。

事發後，經564旅人評會緊急處理，賀上尉因酒醉鬧事，損害軍譽，遭564旅一次記兩大過，確定汰除，由旅逐級呈報司令部，預計兩週內離營。

陸軍八軍團指揮部也證實，賀姓上尉飲酒鬧事案嚴重影響軍譽，經召開人評會調查後，決議一次記兩大過並汰除。

陸軍 妨害公務

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