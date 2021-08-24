軍團改制前奏？專家披露：作戰區指揮官頻視察海空軍

國防部現正研議推動軍團改制作戰區 ，並讓指揮官統合轄內三軍。有專家披露，近期各作戰區指揮官頻頻視察區內海空軍部隊，似乎正為此作準備。而他憂心，政策走向會再擴張陸軍的主導地位。

國防部長邱國正月前視導南部地區駐軍，提出工作指導。他表示，聯合作戰是國軍的重點要務，幹部必須適切運用編組，在各分區之中，將陸海空軍不同性質的單位串連起來，務達最有效的兵力運用，發揚最大的戰力。

邱國正曾在立法院表示，聯合作戰是國軍一直以來推動重點，「三軍才叫聯合」，而在各個作戰區都有陸海空三軍，國防部將規劃讓作戰區指揮官能統籌區內三軍。國防部明年開始推動這件事，要求各軍種配合，未來各作戰區指揮官就是一位協同三軍作戰的「聯參小總長」。

台海安全研究中心主任梅復興今在臉書貼文披露，近期以來，各作戰區指揮官頻頻視察區內海空軍部隊似乎即是為此作準備。

但他質疑，台灣就這麼丁點大的地方與相對單純的防衛作戰目標，還硬要把各作戰區變成境內三軍部隊都歸作戰區指揮官管的獨立聯合作戰指揮機制？

梅復興說，這顯然是希望比照美軍的聯合作戰司令部，如美軍印太司令部，或中共的五大戰區制。但其中誤把美軍「戰區」 (theater) 與「作戰責任區」(AoR) 的概念混為一談。

他認為，這項主張很可能導致進一步無謂的疊床架屋。同時，再擴張陸軍的主導地位，也必定會引發軍種間摩擦的熱化，阻力很可能使得最後的妥協結果非但四不像，而且反而還弱化了原有的作戰指管機制。

梅復興進一步表示，國軍聯合作戰指管與參謀資源本來就已經顯著不足了，如果再在各「戰區」複製所謂「小參謀本部」的話，就只會更捉襟見肘。

他批評，不改善長期存在的缺點與資源的不足，卻一直玩重新包裝與趕時髦的務虛把戲，是國軍近年來的根本問題。