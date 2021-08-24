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軍友社蘇澳勞軍：若無官兵捍衛國防 台灣將成阿富汗
中華民國軍人之友社理事長李棟樑與海軍司令劉志斌上將，今天前往宜蘭蘇澳中正基地，慰問海軍一六八艦隊與飛彈快艇一中隊。這是李棟樑任內第七度前往蘇澳慰問，致贈各單位慰問金，並向他們捍衛海疆的辛勞，致上崇高敬意。
李棟樑表示，民國103年他接任軍友社不久，高雄就發生傷亡慘重的氣爆案。氣爆現場非常危險，然而陸戰隊支援的官兵仍然深入災區救援，令人十分感動，國人也都看在眼裡，事後自己也曾聽當時的市長陳菊提及，特別感謝國軍的付出。
國際貿易出身的李棟樑，1975年曾在越南西貢，體會過國家將淪陷、眾人急於逃亡的混亂與恐怖。他特別提及，因為跑過很多國家，對於國家必須要有強大的國防格外有感，最近在電視上看到阿富汗政府垮台，難民不顧安全搶著擠上飛機，甚至從空中摔下的畫面，都不由得難過；同時也覺得慶幸，還好有國軍在，才能維持國家的安全穩定，因此國人更應肯定國軍丶支持國軍。
他也表示，今年九三軍人節，軍友社再度號召工商企業界發起「企業敬軍活動」，參與廠商總共有超過4085家門市共襄盛舉，提供官兵食、衣、住、行、娛樂等各項優惠，表達對國軍的敬意。
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