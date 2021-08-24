快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部軍人節列車形象大使出列 是你？犬類「柴小寶」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
這節台鐵國軍形象列車今天正在進行貼膜作業，國防部公布示意圖。而這輛形象列車是「站站停」的普通車，國防部希望達到宣傳效果。圖／國防部提供
這節台鐵國軍形象列車今天正在進行貼膜作業，國防部公布示意圖。而這輛形象列車是「站站停」的普通車，國防部希望達到宣傳效果。圖／國防部提供

「九三」軍人節將屆，國防部今天表示，國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，首度推出「國軍形象列車」，選擇以柴犬的「柴小寶」作為形象標誌，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，預訂於9月3日辦理首航儀式，行駛四個月至12月31日。

這節台鐵國軍形象列車今天正在進行貼膜作業，國防部公布示意圖。而這輛形象列車是「站站停」的普通車，國防部希望達到宣傳效果。

國防部上午召開線上直播例行記者會，由政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑說明九三軍人節系列相關活動。

樓偉傑表示，國防部也特別與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」，以趣味、繽紛的軍事元素，形塑國軍愛民、親民的形象。參考衛福部的「總柴」，國防部特地設計三軍款的「柴小寶」作為形象列車親善大使，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，非常可愛討喜，更顯軍人的親民與民眾融合在一起。預訂於9月3日辦理首航典禮，行駛四個月至12月31日。

國防部表示，國軍軍人節形象列車 9月3日上午1000時首航記者會後，將自A3新北產業園區站開往A1台北車站。平日列車自A1台北車站行駛至A21中壢環北站，全線普通車。形象列車平日自A1台北車站至A21環北站，一天單趟會跑12次，來回6趟。而車廂內有專為軍人節設計有獎徵答和AR彩繪的QRcord。

國防部也特別與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」。圖／國防部提供
國防部也特別與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」。圖／國防部提供
「九三」軍人節將屆，國防部今天表示，國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，首度推出「國軍形象列車」，選擇以柴犬的「柴小寶」作為形象標誌，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，預訂於9月3日辦理首航儀式。圖／國防部提供
「九三」軍人節將屆，國防部今天表示，國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，首度推出「國軍形象列車」，選擇以柴犬的「柴小寶」作為形象標誌，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，預訂於9月3日辦理首航儀式。圖／國防部提供

國防部 國軍

延伸閱讀

防疫中慶九三軍人節 國防部：鼓勵官兵勇敢穿軍服外出

蔡總統指示 入伍役男比照國軍官士兵接種疫苗

單日撤離阿富汗1.6萬人創新高 白宮樂觀下周撤完美國人

入伍新兵打疫苗？國防部：依戰備任務優先順序分批施打

相關新聞

軍團改制前奏？專家披露：作戰區指揮官頻視察海空軍

國防部現正研議推動軍團改制作戰區 ，並讓指揮官統合轄內三軍。有專家披露，近期各作戰區指揮官頻頻視察區內海空軍部隊，似乎正...

美台海問題專家：台海戰略未變 模糊實則雙重嚇阻

美國台海問題專家戈迪溫今天接受中央社專訪表示，「如果台灣有動作，台灣不能指望美國；如果中國出兵，美國會保護台灣的現狀」，...

軍友社蘇澳勞軍：若無官兵捍衛國防 台灣將成阿富汗

中華民國軍人之友社理事長李棟樑與海軍司令劉志斌上將，今天前往宜蘭蘇澳中正基地，慰問海軍一六八艦隊與飛彈快艇一中隊。這是李...

晉陞赴澳發射火箭 太空中心：2方向規劃台灣場域

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」最近獲准在澳洲發射，外界關注台灣火箭發射場域設置進度。太空中心表示，將朝短、中長期方向規...

CH-47將吊掛史上最巨國旗 雙十飛越總統府

知情人士今天指出，今年雙十國慶將比照去年出動CH-47運輸直升機吊掛國旗飛越總統府，但不同處在有別於過往12公尺乘8公尺...

國防部軍人節列車形象大使出列 是你？犬類「柴小寶」

「九三」軍人節將屆，國防部今天表示，國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，首度推出「國軍形象列車」，選擇以柴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。