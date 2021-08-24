國防部軍人節列車形象大使出列 是你？犬類「柴小寶」

「九三」軍人節將屆，國防部今天表示，國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，首度推出「國軍形象列車」，選擇以柴犬的「柴小寶」作為形象標誌，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，預訂於9月3日辦理首航儀式，行駛四個月至12月31日。

這節台鐵國軍形象列車今天正在進行貼膜作業，國防部公布示意圖。而這輛形象列車是「站站停」的普通車，國防部希望達到宣傳效果。

國防部上午召開線上直播例行記者會，由政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑說明九三軍人節系列相關活動。

樓偉傑表示，國防部也特別與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」，以趣味、繽紛的軍事元素，形塑國軍愛民、親民的形象。參考衛福部的「總柴」，國防部特地設計三軍款的「柴小寶」作為形象列車親善大使，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，非常可愛討喜，更顯軍人的親民與民眾融合在一起。預訂於9月3日辦理首航典禮，行駛四個月至12月31日。

國防部表示，國軍軍人節形象列車 9月3日上午1000時首航記者會後，將自A3新北產業園區站開往A1台北車站。平日列車自A1台北車站行駛至A21中壢環北站，全線普通車。形象列車平日自A1台北車站至A21環北站，一天單趟會跑12次，來回6趟。而車廂內有專為軍人節設計有獎徵答和AR彩繪的QRcord。