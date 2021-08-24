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台灣依賴美軍就像阿富汗？國防部：自己國家自己守護

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
有美軍退役人員日前受訪公開宣稱台灣一面倒地認為美軍必定馳援，依賴性和阿富汗並無不同，但台灣軍事訓練仍停留在1970年代的水準，與共軍發生衝突會很慘烈。國防部發言人史順文今天表示，「自己的國家，自己守護」，國軍有信心，也有能力，可以排除任何對國家的威脅，保障國人生命財產安全。圖／國防部提供
有美軍退役人員日前受訪公開宣稱台灣一面倒地認為美軍必定馳援，依賴性和阿富汗並無不同，但台灣軍事訓練仍停留在1970年代的水準，與共軍發生衝突會很慘烈。國防部發言人史順文今天表示，「自己的國家，自己守護」，國軍有信心，也有能力，可以排除任何對國家的威脅，保障國人生命財產安全。圖／國防部提供

美軍退役人員日前受訪公開宣稱台灣一面倒地認為美軍必定馳援，依賴性和阿富汗並無不同，但台灣軍事訓練仍停留在1970年代的水準，與共軍發生衝突會很慘烈。國防部發言人史順文今天表示，「自己的國家，自己守護」，國軍有信心，也有能力，可以排除任何對國家的威脅，保障國人生命財產安全。

國防部上午舉行線上記者會，由史順文主持。漢光37號演習實兵驗證將在9月展開，而受到疫情影響，今年漢光實兵演習實兵驗證規模有無調整？國防部表示，今年漢光實兵演習，全程依照敵情的威脅，設計各種想定狀況，循序進行演練。但是考量疫情的緣故，有關演練的科目以及參演的兵力，都會做適切調整。

對於佳冬戰備道日前發生嚴重車禍，新鋪戰備道面可能受損，是否會影響戰備道起降操演？史順文表示，有關佳冬戰備道路段，由交通部公路總局全力進行養護。空軍與公路總局都有密切的聯繫，會確保戰備道起降的任務順利執行。

外傳111年國防預算較今年是否如報導成長3%達至3726億元？有無規劃2000億特別預算作為強化飛彈自製能力？史順文則說，國軍依照「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，審慎的規劃、籌建各項建軍備戰的需求，來因應敵情的威脅，確保國家的安全；有關明年度國防預算編列的內容以及額度，目前還在行政院的審議程序，國防部對於各種的臆測，不作評論。

對有美軍退役人員認為，國軍僅少數特種部隊戰力精銳，請問有何看法？國防部說，國軍的核心價值是建立在努力不懈的訓練，以及保家衛國的信念。面對當面敵人的威脅，國軍抱持「自己的國家，自己守護」的態度，穩健推動整體建軍備戰的工作。國軍有信心，也有能力，可以排除任何對國家的威脅，保障國人生命財產安全。也希望國人共同支持。

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