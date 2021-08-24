防疫中慶九三軍人節 國防部：鼓勵官兵勇敢穿軍服外出

「九三」軍人節將屆，國防部表示，今年「企業敬軍」活動，自8月份起，計有遠東百貨、六福村、必勝客、肯德基、阿瘦皮鞋、伊莎貝爾等106間企業，2千餘門市共同響應。國防部今年仍鼓勵官兵勇敢大方穿著軍服與家人外出，展現屬於軍人的自信與榮耀。

國防部上午召開線上直播例行記者會，宣布今年軍人節表揚因防疫考量，9月2日上午9時在國防部舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由國防部長邱國正代表三軍統帥蔡英文總統頒獎，頒獎典禮區分3梯次，不邀請眷屬參加，由軍媒直播。

記者會中由政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑說明九三軍人節系列相關活動，現場邀請將接受表揚的官兵表達心情。會中同時播送「紀念抗戰勝利76週年線上特展」影片，內容臚列自抗日至「保衛台灣」各項戰役、為國犧牲案；同也公布今年軍人節的形象影片「咱ㄟ囡仔顧咱ㄟ厝」，內容部分「講台語」，片尾由不同族群的國軍官兵，分別用客家、閩南、原住民、葡萄牙、越南以及國語等多種語言，表達對於國軍守護家園的決心。

國防部表示，為符合防疫規範，特別設計許多「小而巧、小而精」，適合全家共同參與的活動，包括與桃園機場捷運合作的「國軍形象列車」、「AR親子互動體驗遊戲」、「紀念抗戰勝利76週年線上特展」和「企業敬軍」等；此外考量「九三軍人節」也是「全民國防教育日」，今年特別把「全民國防網際網路有獎徵答活動」配合軍人節活動辦理。

國防部表示，今年國防部與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」，以趣味、繽紛的軍事元素，形塑國軍愛民、親民的形象。參考衛福部的「總柴」，國防部特地設計三軍款的「柴小寶」作為形象列車親善大使，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服。列車預訂於9月3日辦理首航典禮，行駛四個月至12月31日。另外同時有線上「國軍AR親子彩繪趣」活動。

樓偉傑表示，在企業敬軍方面，有許多大型企業受到國軍在「抗疫」、「抗旱」與「抗敵」的辛勤付出，提供敬軍優惠以表達對國軍官兵的感謝。自8月份起，計有遠東百貨、六福村、必勝客、肯德基、阿瘦皮鞋、伊莎貝爾等106間企業，2千餘門市共同響應，國防部已將相關優惠訊息公布於「福利處企業敬軍網站」，提供官兵快速查詢。鼓勵官兵同仁勇敢大方穿著軍服與家人外出，展現屬於軍人的自信與榮耀。