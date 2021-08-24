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漢翔與空軍司令部簽人力資源合作協定 助退伍官兵就業

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司昨與空軍司令部簽署人力資源合作協定。圖／漢翔公司提供
漢翔公司昨與空軍司令部簽署人力資源合作協定。圖／漢翔公司提供

為使空軍服役官兵在營所學與培訓之專業，不致因服役年限之限制，影響再次就業，也讓官兵在營期間安心服役，精進專業，退伍後能跟民間就業市場無縫接軌，漢翔公司昨與空軍司令部簽署「人力資源合作協定書」，協助退役官兵順利進入社會職場

漢翔與空軍司令部人力資源合作協定書簽署儀式，昨天在空軍司令部舉行，在空軍司令部副司令李廷盛中將及漢翔公司副總經理黃淑媛見證下，由空軍司令部人事軍務處處長董中興少將及漢翔公司人力資源處張朝枝處長代表簽署。

空軍司令部副司令李廷盛表示，空軍在飛機修護、通信電子等專業上，培育了許多優秀的技勤修護人員，隨著各式高科技日新月異，對於人才的訴求也日益精實，希望藉由這次的人力資源合作協定書的簽署，使每位官兵所學發揮所長，與漢翔公司一同促進國防產業之發展，建立合作基礎的橋樑。

漢翔公司副總經理黃淑媛表示，長期以來，漢翔公司一直肩負著台灣戰機產製的責任及推動維修在地化的目標，公司也聘用許多優秀的軍退人才，希望借助這些人才過往在軍中所學，讓國家培養的人才發揮長才，而軍用業務也在漢翔公司的整體業務佔有一定的比例，這些優異的軍退人才能在社會職場上繼續發光發熱，為國家航空工業持續盡一份心力。

空軍與漢翔期望在政府國防自主政策領導下，雙方持續攜手合作，與空軍飛機修護、通信電子等背景人才，共同為發展軍用事業及推動國防產業儲備能量，強化台灣的空防實力，「人力資源合作協定書」可使官兵安於服役，專業得以延續，漢翔也可在空軍推薦優秀退役人才中，獲取具有專業能力與經驗之人力挹注，將可達成空軍、官兵與漢翔三贏。

漢翔公司昨與空軍司令部簽署人力資源合作協定。圖／漢翔公司提供
漢翔公司昨與空軍司令部簽署人力資源合作協定。圖／漢翔公司提供

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