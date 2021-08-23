中海艦落腳台南 當年艦長吐祕辛：改舷號改到都弄錯

今天是823砲戰63周年，曾經參與二次大戰諾曼第登陸、在823砲戰中不幸中彈，之後仍持續服務多年的海軍中海號戰車登陸艦，終於將落腳在台南，成為海事博物館中的一員，今天由台南市長黃偉哲與海軍司領部司令劉志斌上將共同簽署合作備忘錄，而該艦在退役後，原本要被當成廢鐵賣，後來流浪各地，如今總算找到歸屬。

今天的簽約記者會中眾「星」雲集，除了海軍司令出席，多名歷任艦長也都到場，中海艦21任艦長苗永慶將軍在致詞時透露祕辛，表示他在1978年擔任艦長時，中海號仍擔任台灣外島運補及軍事工程等工作，為了不讓敵軍獲悉進出港的狀況，當時海軍各艦都更換舷號，中海號從201改為697。

他表示，結果敵軍雖然搞不清楚我軍的動態，但卻連自己人都搞不清楚，相當混亂，一年之後只好又改回來，所以他手邊有編號697的服務證，也有201的，未來船修好後，將捐出兩張服務證，紀錄這段歷史。

海軍表示，中海艦是目前中字號的軍艦當中唯一被列為重要古物，另外還有4艘艦尚在服役中，其他退役後不是做為靶船就是做為漁礁，因中字號編號201、是該批船艦第一艘，有紀念價值，至今仍保留。

台南市文化局局長葉澤山表示，文化部已編列2000萬元的整修細部設計經費，預計明年完成設計後，再發包整修，最快也要到2023年底，才有機會以新的面貌回歸，而整修經費大約要兩億元，未來整修的方向，因為船艦相當大，可以提供住宿或體驗式的海軍教育，而且因為該艦可以直接衝上沙灘登陸，未來也許會在岸上陳列展示。

也曾擔任中字號艦長的退役將軍史忠義表示，中字號船艦是美國為了諾曼第登陸而特別趕製，在二次大戰後就在青島送給我方，退役後原本已拍賣要做為廢鐵拆解，在各方保存聲中保留下來，原本金門要展示，後來首長換人做罷，之後韓國瑜擔任市長時，一度想要，結果韓被罷免又沒下文，如今好不容易才確定要放在台南。

史忠義並表示，中海艦的現況「很慘」，因為本來要報廢，很多東西都拆掉，泡在海水中多年未整修，鏽蝕嚴重，未來整修要花一番工夫。

台南市長黃偉哲與海軍司領部司令劉志斌上將今天共同簽署中海艦合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影

台南市長黃偉哲與海軍司領部司令劉志斌上將今天共同簽署中海艦合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影