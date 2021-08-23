大陸人民登陸烏坵要塞 監察院糾正海巡署及海軍

金門烏坵傳出中國漁民侵門踏戶事件層出不窮，當地民眾擔心國防出現破口，監察院8月19日通過委員紀惠容及浦忠成提案的糾正案，糾正海巡署及海軍等單位。

紀惠容及浦忠成表示，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，無法有效防止大陸人民非法偷渡入國，核有違失。

糾正案文指出，海軍陸戰隊指揮部烏坵守備大隊相關崗哨衛哨勤務之執行未盡落實，巡管不足；現有警監範圍存在罅隙；各項巡查、管控及監督輔導作為均有闕漏，致中國大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，亦有違失。

紀惠容及浦忠成另表示，海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部分別身為海域至海岸之查緝走私、防止非法入出國犯罪調查，與海域及海岸之安全調查暨要塞堡壘地帶法要塞管制區禁止及限制事項守備、巡查、管理之主管監督機關，對所屬監督不周，均有怠失，亟待檢討策進。

調查報告亦指出，國家安全局身為國家安全情報工作之策畫及執行綜理主管機關，職司中國大陸地區情報工作及國家安全情報工作監督業務權責，允應督導所屬並統合指導相關主管機關，針對台灣及離島地區國防安全情報工作，建立相關情資綿密蒐報安全網，相互協調、支援，有效應處，以維護國家安全。