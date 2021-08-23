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台灣防空飛彈接戰愛三、弓三孰優先？專家給出答案

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者二、三型飛彈。本報資料照
愛國者二、三型飛彈。本報資料照

空軍將在全台整建或新建12座飛彈基地，供國造天弓三型防空飛彈進駐。有專家表示，天弓三型可能還是主要以攔截飛機、巡航飛彈、無人機等) 為宜，若要「反飛彈」，仍得靠美造愛國者三型防空飛彈。

空軍前副司令張延廷則認為，能反飛彈的彈種就有反戰機的性能，空軍防空接戰，以愛國者飛彈優先，因其便於對美採購補足，而弓三為輔，則因其需一定生產期程。

國軍重新檢討各作戰區防空火力部署，經原強化東岸防空火力政策後，空軍決定重回強化台灣西岸的防空火力，將新建或整建十二座飛彈基地，供新造的天弓三型防空飛彈進駐。與愛國者二、三型防空飛彈，共同整合成密集反戰機、反飛彈火網，以因應共軍持續在西南空域與台灣海峽上空的挑釁。

對此，台海安全研究中心主任梅復興今在臉書貼文表示，國軍堅持力保西岸的堅毅可嘉！然而，多年來測試結果似乎顯示，天弓三型可能還是主要以攔截「吸氣式威脅」(Air-Breathing Threat/ABT，包括飛機、巡航飛彈、無人機等) 為宜，對戰術彈道飛彈的防禦則多扮演次要角色。

梅復興進一步說，台灣如果真要在戰時挺住西線為數遠較東岸為多 的基地，那恐怕就必須將更多的愛三系統部署在西岸陣地，或至少需要更進一步精進，驗證弓三反彈道飛彈的性能。

彈道飛彈 空軍 國軍

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