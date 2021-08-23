疫情影響 823戰役63周年官方祭祀縮水不到百人參與
今天是一年一度的八二三戰役紀念日，陸軍司令徐衍璞上將今日上午前往金門太武山公墓，主持「八二三戰役63周年」祭祀活動，雖然受疫情影響，縮小規模，戶外只有不到百人參加，也未邀請參戰官兵與遺族參與，但還是依循傳統進行，典禮莊嚴隆重。
這場祭祀追思活動於上午9點多舉行，由徐衍璞上將主持，陸軍政戰主任楊安中將、金防部指揮官陳忠文中將與金門縣長楊鎮浯、副議長周子傑等人陪祭，向英勇殉國的將士們上香、獻花，表達哀悼與緬懷忠義愛國情操。
值得一提的是，往年這項盛大最少都有700至800多人參與，700多個軍人公墓的墓碑前，都會站著1位參戰官兵、遺族或是官兵代表獻花，但今年一切從簡，一整排墓碑僅有一位官兵代表，由這位官兵逐一在各墓碑前獻花致意，總計出動約50位官兵代表，公墓上的一朵黃花，看起來更顯寂寥。
另外，國民黨前主席朱立倫也在今日前來太武山的忠烈祠上香、獻花祭祀「八二三」的陣亡官兵，但為了保持行政中立，官方典禮一結束，人員就立馬快閃，沒有支援朱的祭祀活動。
據了解，八二三戰役的週年公祭暨追思活動，往年是逢五或逢十才會邀請參戰的老英雄與遺族參與，但從60週年開始，考量到老兵逐漸凋零，幾乎每年都邀請他們返金參加，參與的情形也很踴躍。
金防部表示，回顧戰史，共軍在民國47年8月23日傍晚，對我金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三戰役」。當年中共企圖以優勢密集火力，一舉擊潰我金門防線，但在全島軍民「同島一命」、「與陣地共存亡」的堅持下，徹底粉碎中共「解放台灣」的美夢，更讓全世界看見我國誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，創造國軍戰史上光榮的一頁，也為國家奠基安定繁榮與台海長期的和平發展。
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