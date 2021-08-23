陸軍航特部砸7億餘元決標 「涼山一群鬼」113年有新家

陸軍航特部編列七億餘元執行的屏東「涼山營區新建工程」統包工程，今天公布完成營造、科技、電機、設計招標作業，舊有卅一棟建物將全數拆除重建，新建反恐訓練館，預估113年7月31日前完工。

陸軍航特部所屬的高空特種勤務中隊（Airborne Special Service Company，縮寫：ASSC），陸軍稱為自強中隊，是國軍具備海陸空三棲作戰能力甲種特勤隊，因為神秘性質，民間形容為有「涼山一群鬼」。駐地位於屏東內埔山區的涼山營區。

涼山營區除有駐地功能外，也是訓練基地，蔡英文總統曾前往訪視。根據軍方工程資料指出，「涼山營區新建工程」開發面積約5.963公頃，工程內容包括舊有營區內現有房屋17 棟、建物14座，房建物拆除計 31 棟。另外須進行整地、既有樹木移植。新建主體建物包括綜合大樓、駐訓大樓、餐廳、反恐訓練館等。