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國軍推「平戰合一」立法院認為應修國防法因應

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖/本報資料照
國防部長邱國正。圖/本報資料照

立法院法制局完成「作戰區平戰合一之問題淺析 」，內容指出，國防部正推動「平戰合一」作戰區的規劃，並賦予指揮官如同「聯參小總長」的權限，以便於平、戰時皆可統籌運用轄區陸、海、空兵力。內容建議，「平戰合一」的作戰區新制，宜由國防法授權訂定之 。

報告表示，國防部長前於立法院表示，確有朝向廢止軍團、指揮部銜稱，改為「平戰合一」作戰區之規劃；未來作戰區指揮官將如同「聯參小總長」，統籌運用作戰區內陸、海、空三軍兵力，以加強部隊「聯合作戰」能力 。有學者認為，平戰合一之作戰區架構，象徵著台灣的戰地防衛策略發生了轉變 。

報告臚列，國軍目前編有5大作戰區，第1作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北臺灣的陸軍第6軍團，第4作戰區為衛戍南臺灣的陸軍第8軍團，以及第5作戰區駐紮中臺灣的陸軍第10軍團。軍團、澎湖及花東防衛指揮部指揮官，同時身兼5大作戰區指揮官，皆為陸軍中將編制，平時多以軍團或防衛指揮部做為主要銜稱，當遭遇天災從事救災、或發生戰事時，則以作戰區為主要銜稱 。

報告認為，台澎防衛作戰具有「預警短、縱深淺、決勝快」及「初戰即決戰」之特質 。由於現代戰爭投入大量高科技軍武裝備，作戰節奏快，無固定戰線、無前後方之分，已澈底改變了傳統戰爭型態。有學者表示，隨著共軍空中機動作戰及運輸能力持續提升及新型兩棲突擊艦陸續服役，未來對台灣本島實施「聯合登島作戰」的方式，可能調整為以空中機動及運用特種登陸載具為主的「超地平線」、甚至「岸對岸」登陸攻擊 。

國防部為因應現今的海島防衛情勢和歷經各次裁軍後的兵力現況，調整軍團制到作戰區確實是實際思維；但若作戰區架構，仍沿用陸軍地面戰鬥概念，恐不利完善聯合作戰指揮體制之建立 。有立委指出，軍團改為作戰區，應就敵軍狀態的不同，進行指揮體系調整：既然要平戰合一，擔任作戰區指揮官就要考慮戰場特性 。

報告指出，現行作戰區以陸軍軍團指揮部為主組成，作戰區皆由陸軍出任指揮官，指揮並管制作戰區內所屬三軍各地面部隊，顯已不合時宜 。當論及以海空軍兵力為主力、陸基兵力提供支援的聯合作戰模式，國軍的指揮體系的建構與作戰空間的區劃，就必須跳脫現行作戰區的固有模式，而採用新的作法 。由於改制後的作戰區涉及指揮權屬、軍種組成及組織編裝之調整，爰為完備法制，避免人去政息，平戰合一之作戰區新制，宜由國防法授權訂定之。

報告同時表示，由於國防部擬規劃平戰區合一的作戰區，並賦予指揮官如同「聯參小總長」之權限，以便於平、戰時皆可統籌運用轄區陸、海、空兵力，以遂行三軍聯合防衛作戰。因此為建構「平戰合一」權責相符的聯合作戰體制，國防相關法制允宜配合作戰區新制通盤檢討之。

陸軍 國防部 戰爭

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