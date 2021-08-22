海軍「震海計劃」延宕 挨批占用有限國防資源額度

海軍司令部「震海計畫」等籌建「新一代飛彈巡防艦原型艦」，但至今無法與中科院簽署委製協議書，預算不斷繳回，遭批評占用有限國防資源額度，被要求檢討改進。

立法院預算中心完成「近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討」專案研究，提及海軍國艦國造現況。內容列舉多項執行不力的案例，如海軍籌獲獵雷艦第2階段計畫因招標過程疏失及事後履約督導不確實，造成眾多銀行承受高額損失；近期又因倉促建案並納編微型飛彈突擊艇預算，隨後又以「無法滿足作戰需求」為由辦理現況結案。

報告指出，為執行台海偵防、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰訓及執行護魚等任務，海軍司令部執行「新一代飛彈巡防艦-第2階段原型艦籌建」，計畫於107年8月29日經國防部核定，總經費達245億4916萬2000元，納入108-115年度編列預算。

但報告指出，海軍司令部規劃將全案委由中山科學研究院統籌辦理，108-110年度分別編列預算1億6791萬5000元、6051萬5000元及1億621萬5000元。但因中科院相關科研專案計畫進度未如預期，截至110年4月底海軍司令部尚未與中科院簽訂委製協議書，108年度及109年度亦分別辦理預算報繳1億6392萬8000元及5567萬9000元。報告批評，海軍在艦艇科研計畫未確切提出可行評估前，就提出計畫並編列高額預算，占用有限國防資源額度後，又因無法執行而需報繳國庫並成為無效益預算，實有待檢討。

報告指出，「國艦國造」是推動國防自主重要政策之一，海軍並以批量、循環及長期規劃等方式，陸續提出潛艦、飛彈巡防艦、新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產等多項軍事投資建案，但部分建案已因故停止執行或結案、部分建案延宕辦理期程、部分建案編列預算多年卻尚未簽訂委製協議書，海軍司令部允諾加強各項建案計畫的事前評估及事後督導作業，以降低計畫與執行間的落差。

據了解，海軍司令部與中科院目前針對全案關鍵的「迅聯專案」看法兩極，此案是海軍委由中科院研製海軍新一代艦載戰鬥系統，搭配中科院自製3Ｄ雷達，外界稱為台版「小神盾」，海軍編列高達67億2543萬餘元支應，原計劃以5年時間完成研發，海軍向立法院表示，中科院的迅聯系統戰系仍有改善及精進項目，海軍仍在要求中科院持續完成；但中科院則表示，迅聯專案已於109年10月完成初期作戰測評，測評結果由國防部及海軍審認通過，現正辦理結案作業中。監察院現已介入調查。