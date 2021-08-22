海巡安平級「淡水艦」海上公試 雄二實彈試射沒時間表

海巡署拼「國艦國艦」，新造700噸安平級巡邏艦第三艘確定命名為「淡水艦」（CG 603），現已在高雄外海展開海上公試。據了解，艦上「平戰轉換」發射雄二飛彈關鍵性能的模組與管線，經承造系統的中科院與設計的財團法人船舶暨海洋產業研發中心以電腦測試方式驗收，但相關系統至今仍未實施實彈試射，實彈驗證也沒有時間表。

立法院預算中心完成「近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討」專案研究，內容提及海巡署國艦國造現況。

根據資料顯示，海岸巡防署於106年6月19日經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計於107至116年間籌獲「4000噸巡防艦」等6款艦艇共計141艘，建造經費達426.51億元。

而依海洋委員會「海巡署籌建海巡艦艇發展計畫109年第4季執行進度之書面報告」指出，海巡600噸級（實際噸數750噸）巡防艦、35噸級巡防艇及沿岸多功能艇，已分別完成首艦、第七艇及第九艇交船作業，尚符合計畫進度；另4000噸級巡防艦首艦，亦已於110年4月29日交船。

其中關鍵具「平戰轉換」性能的600噸級巡防艦，海巡預計建造12艘，首艘安平艦已成軍服役，第二艘成功艦已下水，第三艘命名為淡水艦，計畫部署在北部機動海巡隊，日前也已下水實施海上公試。舷側皆有TAIWAN塗裝示外。

由於海巡「安平級」巡邏艦上有雄二、三型反艦飛彈發射模組，且須整合海軍「聯成」系統介面，供戰時通聯、傳送敵艦目標座標之用。安平級艦快速下水，但至今尚未實施實彈射擊，以驗證系統有效與否，引發質疑。